Trump apoya la reelección de Netanyahu en Israel

Después de algunas idas y vueltas, l presidente estadounidense, Donald Trump, expresó finalmente su “apoyo pleno y total” al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, su cercano aliado, que enfrenta unas reñidas elecciones del 27 de octubre.

Mientras, Netanyahu destacó su estrecha relación con el presidente estadounidense en un video difundido por su partido, la formación de derecha Likud, y afirmó que juntos “aplastaron a Irán” y añadió que si es reelegido podrá trabajar con Trump para “eliminar la amenaza iraní en los próximos dos años, o incluso antes”.

“Que esta carta sirva de testimonio de mi apoyo pleno y total a Bibi Netanyahu en la carrera por su reelección como primer ministro de Israel”, escribió el presidente estadounidense en su red social. “Es el tipo de socio que Estados Unidos pide a Israel, un país por el que ha hecho tanto”.

Trump se unió a Netanyahu en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, pero aceptó un alto el fuego en abril ante la amplia oposición pública estadounidense a la guerra, que había disparado los precios del petróleo.

La votación del 27 de octubre será la primera elección del país desde el ataque del 7 de octubre de 2023 liderado por el movimiento islamista palestino Hamás, que remeció los cimientos del país, por lo que estos comicios se consideran un referéndum sobre Netanyahu, que cumplirá 77 años este mes y es el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel y suma más de 18 años en el poder en distintos mandatos desde su primera elección en 1996.

Pero con la guerra en Gaza desencadenada tras el ataque de Hamás, está cada vez más aislado en la escena internacional y el apoyo de Trump es vital.

Una advertencia a los votantes

Netanyahu, que ha sobrevivido durante décadas como un astuto político, volvió a ser primer ministro en diciembre de 2022 tras incorporar a ultranacionalistas que antes eran marginados, e intentó rápidamente reformar el poder judicial, que está investigando acusaciones de corrupción que podrían llevarlo a la cárcel.

Su principal rival es Gadi Eisenkot, un ex alto mando militar y líder del partido de centro-derecha Yashar (Rectitud), quien acusa habitualmente a Netanyahu de ser responsable del ataque del 7 de octubre por haber ignorado alertas de los servicios de seguridad y de otros países.

Eisenkot respondió rápidamente a la declaración de Trump y afirmó que solo los israelíes pueden elegir a quién quieren que dirija el país.

En una conferencia en Tel Aviv, Eisenkot dijo que “admira” a Trump, “pero Israel es un país democrático, y solo los israelíes pueden elegir a sus líderes”.

Sin embargo, Trump advirtió a Israel que no eligiera a “nadie más que a Bibi” y aseguró que, si los votantes eligen a uno de sus rivales, Estados Unidos tendrá que enfrentar solo la amenaza de Irán.

“Estados Unidos tendrá que hacer este trabajo por sí mismo, y no estoy dispuesto a hacerlo”, afirmó el mandatario republicano.

Las encuestas actuales indican que ni el bloque de Netanyahu ni el liderado por Eisenkot están en condiciones de obtener los 61 escaños necesarios para controlar el parlamento de 120 escaños y formar una coalición de gobierno.