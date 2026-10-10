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Trump y la compra de acciones de Meta y SpaceX

Por Redacción AFP

El fideicomiso en el que están depositados los haberes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compró varios millones de dólares en títulos de Meta y SpaceX, según un documento que acaba de ser publicado.

Aunque el fideicomiso se gestiona de manera independiente, las miles de operaciones bursátiles realizadas desde el inicio del segundo mandato de Trump han dado lugar a acusaciones de conflictos de interés.

Numerosas empresas, entre ellas SpaceX y sus contratos con el gobierno estadounidense, están directamente bajo la influencia de posibles decisiones de la administración Trump.

Según el documento publicado por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), el fideicomiso adquirió entre 5,1 y 25,4 millones de dólares en acciones de Meta.

En el caso de SpaceX, se trata de bonos, es decir, deuda de la empresa, por un total comprendido entre uno y cinco millones de dólares.

El fideicomiso también tomó participaciones más modestas en tres operadores de centros de datos: CoreWeave, American Tower y Cogent Communications.

La inversión más significativa fue en American Tower, por 51.000 a 115.000 dólares.

En la lista figuran también varios actores del sector tecnológico, entre ellos fabricantes de chips como Nvidia, o la empresa de software Microsoft.

Como en los meses anteriores, el fideicomiso se mostró muy activo en los mercados, con 517 transacciones en agosto. Las compras de títulos de Meta son, con diferencia, las más importantes. Los activos del presidente estadounidense están depositados en un fideicomiso, administrado por su hijo Donald Jr. Se trata de una estructura jurídica revocable, que puede disolverse en cualquier momento para permitir a Donald Trump recuperar la gestión directa de sus bienes.

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