Tsunami azul: seis lecciones de la derrota histórica de Trump en las elecciones

Investigador en la Universidad de Oxford

Los republicanos del movimiento MAGA que descartaban una ola azul tuvieron razón por accidente: hubo un tsunami. Las elecciones de medio término provocaron la mayor reacción contra un gobierno desde Watergate, que también representó una condena histórica a un presidente corrupto.

Las encuestas subestimaron a los demócratas y no captaron la magnitud del desplazamiento contra Trump, entre hispanos, hombres y jóvenes. Tampoco alcanzaron los rediseños de distritos con los que los republicanos pretendían favorecerse: sus adversarios respondieron con cambios propios y ganaron en supuestos bastiones oficialistas.

Elon Musk gastó 500 millones de dólares para impulsar a los republicanos. Sin embargo, en Texas, James Talarico ganó por 12 puntos y logró la primera victoria demócrata para el Senado desde 1988. Gina Hinojosa se convirtió en la primera gobernadora demócrata del estado en 36 años y la primera latina en ese cargo.

Los demócratas también vencieron en Kansas, Iowa y Carolina del Sur, donde Trump había ganado por amplios márgenes. Estas son mis seis conclusiones.

I. La corrupción importa

El aumento del costo de vida, especialmente de la nafta por la guerra con Irán, explica parte del resultado. Pero también funcionó una estrategia probada contra los populistas autoritarios: poner el foco en la corrupción.

Esta administración ofreció ejemplos grotescos: operaciones con criptomonedas que enriquecieron a Trump mientras otros inversores perdían miles de millones, un avión de 400 millones de dólares regalado por Qatar y la comercialización de acceso político mediante sus proyectos personales.

Los demócratas deben entender que los votantes no pasan por alto estos asuntos. La corrupción genera un rechazo transversal. Con el control de ambas cámaras, podrán impulsar investigaciones y convertir instituciones que hoy encubren al presidente en instrumentos para sacar la verdad a la luz.

II. ¡Gracias, Minnesota!

Trump eligió el estado equivocado para desplegar sus matones. Cuando estuve allí en enero, vi una comunidad organizada para defender a sus vecinos: abuelos que alertaban con silbatos sobre agentes enmascarados y familias que llevaban alimentos a quienes no salían de sus casas por miedo.

Frente a la brutalidad autoritaria, la bondad y la decencia demostraron su fuerza. Las muertes de Renée Good y Alex Pretti fueron pérdidas imperdonables, pero también símbolos de resistencia ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Allí comenzó el fin de un segundo mandato que parecía invencible. Mientras los multimillonarios se arrodillaban ante Trump por temor a perder ganancias, ciudadanos comunes arriesgaban sus vidas para proteger a otros.

III. Los hispanos giraron hacia la izquierda

La ofensiva de ICE y un discurso de MAGA cada vez más obsesionado con deportar a cualquiera que no sea blanco empujaron masivamente a los latinos hacia los demócratas. Fue decisivo en varias contiendas y modificará el mapa de 2028 en perjuicio del próximo candidato republicano.

IV. Candidatos auténticos

Algunos demócratas ganaron por el rechazo al desastre de MAGA. Otros, porque enfrentaron a Trump con pasión y principios, sin refugiarse en declaraciones tímidas sobre unidad y acuerdos.

Ante la corrupción autoritaria y la injusticia económica, quien no expresa indignación parece desconectado de la realidad. Los votantes quizá desconozcan detalles de políticas públicas, pero suelen detectar el lenguaje artificial.

La enseñanza no se agota en la disputa entre centristas y progresistas: hay que elegir candidatos que crean en lo que dicen y dejarlos hablar con sus propias palabras.

V. El autoritarismo podría intensificarse

Trump difícilmente acepte transitar sus últimos dos años debilitado. Es probable que las investigaciones y los controles parlamentarios profundicen sus impulsos autoritarios.

El peligro será especial en política exterior, donde dispone de más margen de acción. Las trabas para confirmar funcionarios también pueden reforzar su desprecio por las reglas. Conviene pensarlo como un animal enjaulado antes que como un presidente en retirada.

VI. No desperdicien el poder

Estados Unidos sigue siendo una democracia deteriorada que necesita reformas estructurales. Cambiar quién ejerce el poder no arregla mágicamente el gobierno ni salva sus instituciones.

Si los demócratas no usan su victoria para impulsar transformaciones profundas, estos dos años serán una oportunidad desperdiciada: podrán limitar el autoritarismo, pero no reconstruir la democracia.