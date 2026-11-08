Un avance necesario para prevenir accidentes en clubes, escuelas y plazas

La reglamentación por parte de la Provincia de la llamada “Ley Joaquín”, que fija medidas obligatorias de seguridad para equipamientos recreativos como arcos de fútbol, aros de básquet, postes de redes de vóley y juegos de plazas, así como, con el mismo propósito, la adecuación de las instalaciones escolares, constituye un paso al frente para la prevención de emergencias relacionadas al uso de estos elementos.

La Ley 15.618 quedó formalizada con el decreto 2082/2026, publicado en el Boletín Oficial, y busca prevenir accidentes en espacios públicos y privados. La normativa alcanza a clubes, escuelas, plazas, parques y establecimientos que incluyan esos objetos deportivos y recreativos.

La ley y su reglamentación llegó tras distintos accidentes, algunos fatales. Entre ellos, el de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años que murió en enero de 2026 al ser golpeado por un arco de fútbol mal sujeto al suelo. Su muerte impulsó la iniciativa que se convirtió en ley.

Entre las principales exigencias se establece que los arcos de fútbol, hockey y handball de más de 20 kilos deberán tener sistemas de sujeción, anclaje o contrapeso, permanentes o movibles. Si son desmontables, las instituciones deberán contar con espacios adecuados para guardarlos cuando no estén en uso. También podrán asegurarse en posición horizontal.

Asimismo se determinó que los aros de básquet con pie deberán disponer de contrapesos para evitar vuelcos. Además, se tendrán que colocar protectores acolchonados en pisos, columnas, paredes y postes, para amortiguar impactos y reducir lesiones.

Se dispuso también que los municipios serán las autoridades de aplicación, que deberán inspeccionar periódicamente las instalaciones y verificar que se cumplan las condiciones de seguridad. También establecerán mecanismos de habilitación, certificación o constancias de cumplimiento, con intervención de profesionales matriculados.

Lo cierto es que estas y otras medidas previstas en el texto legal vienen a cubrir un gran vacío en materia de prevención de accidentes que, sobre todo, incidía en perjuicio de niños y adolescentes. Que la llamada Ley Joaquín obligue también a clubes y escuelas a impulsar campañas de prevención y coordinar acciones con organismos educativos, asociaciones deportivas y entidades intermedias para aplicar la ley en toda la Provincia, constituye también un avance digno de mencionar.