En un fallo casi sin precedentes, el máximo tribunal de Naciones Unidas dictaminó el jueves que Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohinyá en una brutal operación militar de 2017 y ordenó a la nación del sudeste asiático permitir el regreso a casa de las personas que huyeron de la violencia.

El presidente de la Corte Internacional de Justicia, Yuji Iwasawa, dijo que el tribunal, en una decisión de 9 votos a favor y 6 en contra, determinó que Myanmar “ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el estado de Rakhine, en violación de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio”.

El panel de 15 jueces del tribunal internacional, del que formó parte Navi Pillay, la respetada jurista internacional que ganó el Premio Nobel de la Paz el mes pasado, rechazó el argumento de Myanmar de que su campaña militar fue una operación legítima contra la insurgencia.

Iwasawa dijo que la CIJ “determina que las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de civiles rohinyá, perpetraron actos generalizados de violencia sexual, así como actos de violencia extrema contra niños, y atacaron a rohinyá que intentaban huir en masa”.

La decisión marca la primera vez que el tribunal dictamina que un Estado cometió genocidio y llega mientras el alto tribunal de la ONU tramita también acusaciones de genocidio vinculadas al conflicto en Gaza y a la guerra en Ucrania.

El ambiente tras la audiencia fue electrizante; abogados y miembros de los rohinyá, algunos de los cuales habían viajado miles de kilómetros (millas) para asistir a la lectura, se abrazaron y lloraron.

“Este es un gran día para los rohinyá y un gran día para todas las personas oprimidas, en todas partes, a quienes se les ha dicho que su sufrimiento no cuenta y que nadie está escuchando”, dijo Yasmin Ullah, una activista rohinyá de derechos humanos que se sentó en el ornamentado Gran Salón de Justicia, revestido de madera, durante la lectura del fallo, que duró casi tres horas.

El tribunal también ordenó a Myanmar que se comprometa a dar reparaciones, entre ellas, permitir el “retorno seguro, voluntario y digno” de los rohinyá “a su lugar de residencia”. Ordenó al país del sudeste asiático que investigue, procese y castigue a las personas que se determine que cometieron actos genocidas y pague una compensación al grupo étnico. La cantidad se decidirá en procedimientos judiciales posteriores.

El tribunal señaló que las pruebas demuestran que fuerzas de Myanmar mataron a unos 10.000 rohinyá.

Gambia, un país africano de mayoría musulmana, inició el proceso ante la Corte Internacional de Justicia en 2019 pidiendo que determinase si Myanmar había incumplido la Convención sobre el Genocidio de 1948, ordene al país poner fin a cualquier actividad ilegal dirigida contra los rohinyá y garantice que los responsables del genocidio sean castigados.

En agosto de 2017, el ejército de Myanmar lanzó lo que denominó una campaña de “limpieza” en el estado de Rakhine en respuesta a un ataque de un grupo insurgente rohinyá. La operación dio lugar a acusaciones de violaciones tumultuarias y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad, que también habrían quemado miles de viviendas.

En virtud de la convención de 1948, para establecer que ocurrió un genocidio, el tribunal debe determinar que existió la intención de destruir a los rohinyá “en su totalidad o en parte”.

Alrededor de 1,2 millones de refugiados rohinyá viven ahora en Bangladesh, principalmente en campamentos abarrotados en el distrito de Cox’s Bazar, donde soportan duras condiciones marcadas por el riesgo de incendio, las enfermedades infecciosas, los deslaves durante el monzón, el saneamiento inadecuado y las estrictas restricciones laborales.

Los fallos del tribunal son definitivos y jurídicamente vinculantes, pero no tiene forma de hacer que se cumpla más allá de informar del incumplimiento al Consejo de Seguridad de la ONU.

En un fallo anterior en 2007, el tribunal dijo que Serbia “violó la obligación de prevenir el genocidio” en la masacre de Srebrenica de 1995, cuando fuerzas serbobosnias asesinaron a unos 8.000 hombres y niños, en su mayoría musulmanes, en la ciudad bosnia.

También se ha pedido a los jueces del tribunal con sede en La Haya que se pronuncien sobre otras acusaciones de genocidio.

Sudáfrica ha acusado a Israel de incumplir la convención durante su ofensiva en Gaza, una afirmación que Tel Aviv niega enérgicamente. Ese caso está a años de concluir.

Ucrania también tiene un caso pendiente contra Rusia. Poco después de la invasión a gran escala por parte de Moscú en febrero de 2022, Kiev acusó a Rusia de fabricar acusaciones de genocidio contra Ucrania para justificar el ataque.

“El fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia es un reconocimiento largamente esperado del sufrimiento que los rohinyá han soportado a manos del ejército de Myanmar. El fallo también proporciona un precedente significativo para las víctimas de genocidio y otros crímenes graves en todo el mundo en su propia búsqueda de justicia”, dijo Maria Elena Vignoli, asesora principal de justicia internacional de Human Rights Watch.

AP