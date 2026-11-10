Un inquietante lugar en una estadística de víctimas fatales en el tránsito

El relevamiento realizado sobre el tránsito automotor en los últimos tres meses en ciudades de la Provincia —según el cual La Plata es el municipio bonaerense con más muertes registradas en incidentes viales, en un resultado en el que duplicó los registros obtenidos en General Pueyrredón (Mar del Plata) y Luján— no solo corrobora las conclusiones existentes en nuestra ciudad acerca de este preocupante fenómeno, sino que deja constancia estadística comparativa de las condiciones de mayor riesgo que se viven en las calles y rutas de nuestra zona.

Según esta estadística, La Plata ostenta el penoso privilegio de ir primera en un ranking tan inquietante como revelador: fue el municipio de la provincia de Buenos Aires con mayor cantidad de víctimas fatales en siniestros viales durante el trimestre comprendido entre junio y agosto de 2026.

En esos tres meses, la capital bonaerense contabilizó 16 fallecimientos, el doble de los computados en los distritos que la siguieron, General Pueyrredón y Luján, que ocuparon el segundo lugar con ocho víctimas cada uno, tal como lo señaló en su relevamiento un observatorio privado.

De acuerdo con ese trabajo, en La Plata hubo tres muertes durante junio, diez en julio y otras tres en agosto. El séptimo mes del año concentró, por lo tanto, la mayor cantidad de víctimas en el distrito.

La estadística adquiere otra dimensión cuando se observa el panorama provincial. El observatorio contabilizó 165 personas fallecidas en siniestros viales en toda la provincia de Buenos Aires durante ese período: 49 en junio, 63 en julio y 53 en agosto. El promedio fue de 55 muertes por mes, es decir, alrededor de 1,8 por día.

Otro de los aspectos que expone el informe es el peso de los corredores viales en la mortalidad.

De las 165 muertes registradas en los tres meses, 57 ocurrieron en rutas nacionales y otras 46 en rutas provinciales. Entre ambas categorías sumaron 103 fallecimientos, equivalentes al 62,4 por ciento del total.

La frialdad de los números y de los porcentajes estadísticos apenas alcanza a reflejar el dolor que implica para las familias de las víctimas y para la sociedad cada muerte en las calles.

Tampoco deja en claro que, salvo en aquellos casos donde el azar fue responsable, la mayoría de los mal llamados “accidentes” son el resultado inexorable de errores o imprudencias que podrían haberse evitado si existiera en la población una cultura apropiada para comportarse en la vía pública, sea como conductor de vehículos o como peatón.

Las estadísticas de muertos y heridos marcan un crecimiento año tras año. Además de educar a los conductores, las autoridades no deberían dejar de ejercer controles inteligentes y continuos en calles, rutas y autopistas, así como de poner en condiciones toda la red caminera.

Las altas multas ayudan, pero está demostrado que no alcanzan para frenar un problema que debe ser abordado de forma multidisciplinaria. Lo cierto es que, ante la inseguridad vial, se debe buscar una solución para frenar muertes que pueden ser evitables.