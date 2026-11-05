Un valioso proyecto ambiental que contuvo en las aguas el avance de residuos

Hay batallas ambientales que parecen titánicas, casi imposibles, como la de limpiar un océano infinito. Sin embargo, las grandes transformaciones rara vez nacen de los gestos colosales; empiezan en el cauce silencioso y cotidiano de nuestros ríos. La reciente experiencia de la Barrera Azul en el estero El Sauce, en la localidad chilena de Llolleo, tal como informó este diario, devuelve una bocanada de optimismo de cara a un futuro mediato: demuestra que con ingenio, constancia y colaboración comunitaria es posible frenar la marea de plástico antes de que alcance su destino fatal, en este caso, en el Pacífico.

Durante ocho meses, este dispositivo de contención instalado cerca de la desembocadura del río Maipo logró una hazaña concreta: rescatar más de 400 kilos de residuos. Pero el verdadero valor de la iniciativa va mucho más allá del peso recolectado. Al intervenir el problema en el curso fluvial y no cuando ya se diluye en la inmensidad del mar, el proyecto transforma la desesperanza en datos, estrategia y acción directa. Cada botella o envoltorio clasificado es una pieza de información valiosa para entender nuestros consumos y rediseñar políticas públicas más inteligentes.

Los microplásticos (partículas de plástico con un diámetro inferior a 5 milímetros) constituyen una de las amenazas más complejas para los ecosistemas acuáticos.

Su pequeño tamaño, su durabilidad en el ambiente y su alta capacidad para absorber contaminantes químicos los convierten en un peligro persistente que actúa desde la base de la red trófica hasta los depredadores superiores, explican los científicos.

Esta alianza entre la organización local Ojos de Mar y Parley for the Oceans recuerda que el cuidado ambiental no es una utopía lejana, sino una suma de ingenio técnico y participación ciudadana.

Un proyecto que no involucra a la comunidad corriente arriba corre el riesgo de convertirse en un “vertedero flotante”. La barrera debe ir acompañada de campañas de educación ambiental.

Frenar el plástico en los esteros y ríos es cuidar la fauna marina, evitar la fragmentación en microplásticos invisibles y sanar el vínculo entre las ciudades y sus costas. Ojalá esta exitosa prueba piloto se multiplique a lo largo de nuestro continente, recordándonos que siempre estamos a tiempo de proteger lo que amamos si decidimos actuar en el lugar correcto.