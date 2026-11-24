Pese a los avances institucionales alcanzados —reflejados centralmente en la legislación y en la doctrina penal—, el elevado número de femicidios en la Argentina sigue sin bajar. Según los especialistas, este escenario deja a la vista que aún falta dar pasos efectivos hacia la vigencia de una nueva mirada sobre la problemática y corregir algunos rumbos en las políticas públicas.

En las últimas jornadas se conoció el informe del Observatorio Nacional MuMaLá, en el que se advierte que el país atraviesa una situación de emergencia por la violencia machista. El trabajo, publicado por este diario en ediciones anteriores, reveló que entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026 se registraron 266 femicidios en todo el territorio nacional, lo que representa una muerte cada 29 horas.

El documento contabilizó 266 muertes violentas por motivos de género, distribuidas en 194 femicidios directos, 32 vinculados, 21 en contextos de narcotráfico y crimen organizado, 10 suicidios feminicidas y nueve trans/travesticidios. Además, se registraron 788 intentos de femicidio, un dato que refleja la magnitud de la violencia extrema que atraviesan mujeres y diversidades en el país.

Por cierto que las estadísticas resultan siempre frías y no logran exhibir los sufrimientos previos de las víctimas, sometidas en muchos casos al flagelo de violencias e injusticias continuadas. Tampoco alcanzan a dimensionar la realidad devastadora de 207 niños y adolescentes que quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes.

Uno de los aspectos más preocupantes del relevamiento es que el 61 por ciento de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el agresor. Asimismo, el 62 por ciento de los asesinatos fue cometido por parejas, exparejas o familiares, lo que vuelve a poner en evidencia que el mayor peligro para muchas mujeres se encuentra dentro de su propio entorno íntimo.

De acuerdo con los datos difundidos, el 11 por ciento de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. Se advirtió, además, que varias de ellas contaban con órdenes de restricción o botones antipánico, herramientas que, en los hechos, no lograron impedir los crímenes.

Para quienes estudian esta problemática, el mayor atraso parece seguir estando en el plano cultural, con una sociedad que aún no ha terminado de comprender los diversos grados de violencia y discriminación que continúan acechando y segregando a las mujeres.

Una de las principales propuestas formuladas en ese sentido apunta a consolidar valores a partir de una educación temprana en niños y jóvenes —tanto en el seno de las familias como, fundamentalmente, en las escuelas—, que promueva de manera integral lo necesario para igualar plenamente los derechos y garantías de mujeres y varones. Aquí, como en pocos otros temas, rige el principio de que lo que se aprende o se desaprende en la infancia suele quedar grabado para siempre.