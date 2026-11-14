Valioso plan para conocer y cuidar la salud de la población

La decisión de unos 160 vecinos de la Ciudad -120 de ellos niños y 40 adultos- de participar en un programa preventivo, destinado a conocer y cuidar su estado de salud, a través del cual pasaron por distintas postas sanitarias, marca un rumbo a seguir. Y la respuesta vecinal obtenida, que superó todas las expectativas, dejó en claro el interés de la población por conocer sobre su estado de salud.

El programa se encuentra impulsado por el proyecto “Salud a la Cancha”, que convalida una iniciativa de las facultades de Ciencias Médicas y de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, que cuenta con la financiación de la Fundación Florencio Pérez y que será ejecutada por unos sesenta estudiantes de ambas unidades académicas.

El encuentro, que se realizó en la sede del Club de Fomento Villa Lenci, en Altos de San Lorenzo, permitió demostrar el valor que tiene acercar la asistencia sanitaria a espacios que forman parte de la vida cotidiana de un barrio. Esta vez, el club fue también el lugar donde chicos, jóvenes y adultos pudieron conocer distintos aspectos de su estado de salud y revisar sus antecedentes médicos. Asimismo, sirve como valiosa experiencia para los estudiantes universitarios que participan.

Para organizar la atención se instalaron cuatro gazebos. El recorrido comenzaba con el registro de la historia clínica de cada participante y continuaba con diferentes exámenes. Las postas incluyeron mediciones de peso y talla, pruebas de agudeza visual, toma de tensión arterial, audiometrías, auscultación, controles odontológicos y electrocardiogramas.

También se revisaron los esquemas de vacunación. Según la información aportada sobre la jornada, la mayoría de los evaluados carecía de la totalidad de las vacunas correspondientes, una situación que puso de relieve la importancia de estos relevamientos para identificar necesidades de atención y prevención.

Quedó evidenciado, asimismo, que la articulación entre facultades, una institución barrial y una fundación permite reunir conocimientos, recursos y cercanía con la comunidad. En ese vínculo reside uno de los principales valores de la propuesta: llevar los controles al lugar donde los vecinos se encuentran, hacen deporte y construyen sus relaciones cotidianas.

Tal como se ha dicho en muchas ocasiones, hace décadas que distintas entidades médicas, así como numerosos especialistas, sostienen que en el país debiera instrumentarse la existencia de una libreta sanitaria por cada habitante.

En ese documento, entre otras certificaciones, debieran figurar constancias de las distintas vacunaciones, de chequeos médicos o intervenciones realizadas y otras referencias de las historias clínicas.