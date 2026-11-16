Vecinos denuncian inseguridad y reclaman una mayor presencia policial

Vecinos de la recién renovada Plaza España pusieron el grito en el cielo por la inseguridad que caracteriza a esa zona, a tal punto que hoy volverán a reunirse a las 19 en 65 entre 5 y 6, a pesar de que ya lo han hecho en las últimas jornadas. “Tenemos episodios de delincuencia dos o más veces por semana. Nos hemos unido por WhatsApp, buscamos mecanismos para protegernos, pusimos alarmas, pero nunca es suficiente”, aseguró una vecina.

Una jubilada ratificó esa inquietud ante cronistas de este diario. Indicó que desde febrero pasado “los robos se multiplicaron” y que vivir en el barrio se convirtió en una preocupación constante: “Tengo miedo hasta de ir al almacén”, afirmó.

El flagelo se presenta a través de una persistente ola delictiva que incluye entraderas a domicilios y comercios, robos violentos y otros episodios. En las inmediaciones de Plaza España los reclamos vecinales no son complejos: lo que piden es poder salir de sus casas, caminar con seguridad por el barrio y hacer un simple mandado sin temor a ser víctimas de alguno de los delincuentes que atemorizan a la zona.

Si bien la inseguridad no tiene mapas precisos, ya que el delito es dinámico y abarca a distintos sectores del distrito, los vecinos indican que el barrio afectado se ve delimitado desde la avenida 1 hasta la 6, y desde la 60 hasta la 66, aunque también con extensiones desde el 1 hasta la diagonal 73, en un sector que incluye a la denominada Zona Roja.

En un contexto condicionado por la zozobra constante, mencionaron uno de los hechos que más conmoción generó entre los habitantes del sector al aludir al ingreso de malvivientes a la casa de una mujer de 84 años, a la que golpearon con violencia. También reseñaron las distintas entraderas sufridas por edificios de la zona y sumaron episodios en la vía pública que profundizan la preocupación de quienes viven y trabajan en las inmediaciones.

Como causas de la inseguridad reinante mencionaron la inexistencia de patrullajes policiales continuados, la falta de cámaras de seguridad municipales, la escasa iluminación a partir —en algunos sectores— del porte del arbolado, y la cercanía de la Zona Roja, cuyos niveles de conflictividad —dijeron— exceden la oferta sexual y se traducen en venta de drogas y en la presencia de personas que de madrugada salen a cometer robos violentos en el barrio. Para este caso, requirieron la instalación de una patrulla fija en el epicentro más caliente.

Pese a vivir a solo poco más de diez cuadras del Departamento de Policía, de la Casa de Gobierno y de la Legislatura —entre otros organismos provinciales y municipales—, los vecinos de Plaza España se sienten aislados y obligados a procurar fórmulas defensivas mediante grupos de WhatsApp, alarmas vecinales y reuniones periódicas. Tal como resumió un poblador: “Son las cosas que hacemos para cuidarnos entre nosotros”.