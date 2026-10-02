Violencia escolar y un paro para “cuidar a los que enseñan”

En pocas horas se sumaron un sorpresivo paro docente en la Provincia para denunciar una agresión a una maestra en Trenque Lauquen y enfrentamientos físicos entre alumnas en un caso, y alumnos varones en otro, de una escuela secundaria de Los Hornos, en lo que resultan ser casos de violencia inesperados para los ámbitos educativos.

La medida de fuerza que tuvo alcance provincial y que afectó a escuelas de La Plata fue dispuesta por el Frente Docente bonaerense (FEB) ante la “escalada de episodios de violencia” y se registra en un contexto de protestas de naturaleza salarial, Ala convocatoria se adhirieron cuatro de los cinco gremios que integran el frente. La excepción fue Sadop, el sindicato de los docentes de colegios privados.

Al anunciar este nuevo paro los gremios reclamaron “una sociedad que cuide a los que enseñan”, a la vez que se pidió el fin de los hechos de violencia que vienen sufriendo los docentes. Según trascendió, la maestra habría sido atacada por el padre de un alumno y sufrió la fractura de una muñeca.

Si bien el paro –según dijeron- es contra los distintos episodios violentos que afectan a los maestros, se anunció –después de que uno de los gremios le pidiera al Gobierno bonaerense una “recomposición salarial inmediata”- “que no se dilaten más los tiempos de una propuesta”.

En cuanto a las peleas entre estudiantes de una escuela secundaria de Los Hornos, se señaló la creciente preocupación que a partir de episodios de violencia que, en ocasiones, llegan a ser extremos dentro y fuera de la institución. Durante las últimas horas se difundieron videos en los que verse enfrentamientos a golpes entre alumnas, en un caso y alumnos en otro. Uno dentro de la escuela y otro en la vereda.

Todo ello, con decenas de testigos y en el caso de la pelea que se da en la vereda, con la intervención de una persona mayor que intenta evitar los golpes entre adolescentes. A la vez, en la agresión que ocurrió adentro del colegio entre alumnas, en una situación de riesgo por darse en el descanso de una escalera, el personal del colegio se vio obligado a actuar de emergencia.

Se advirtió en este diario que la cantidad de paros docentes está llevando la situación a niveles no compatibles con la finalidad de un ciclo lectivo. Esto va más allá de señalar que los docentes merecen respeto por parte de los familiares de los alumnos y de los propios estudiantes. Cualquier mínimo acto de violencia contra ellos es reprobable y debería ser sancionado. Tampoco es aceptable que haya violencia sistemática entre los alumnos.

Las autoridades educativas debieran garantizar la continuidad de los ciclos escolares. Esto es, que las escuelas abran sus puertas al menos 180 días hábiles al año tal como está dispuesto. Y que los alumnos no supongan que las escuelas pueden convertirse en escenarios para la violencia. Se trata de objetivos mínimos e inexcusables. Es verdad también que la sociedad debe cuidar a los que enseñan, tan cierto como que las autoridades educativas deben cuidar a la educación.