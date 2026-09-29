A balazo limpio, entraron a robar en una carnicería

A los tiros, dos encapuchados irrumpieron en un comercio situado en Altos de San Lorenzo. Del lugar se llevaron unos 200 mil pesos, varios cortes de carne y escaparon en un Toyota Etios blanco. La Policía Científica, un rato más tarde, secuestró vainas servidas y un proyectil.

El violento asalto ocurrió anteayer en un negocio del rubro carnicería ubicado en cercanías del cruce de las calles 16 y 80, donde los delincuentes ingresaron armados, amenazaron a los comerciantes y efectuaron al menos dos disparos antes de escapar con dinero en efectivo y la mercadería.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.40, cuando una pareja se encontraba trabajando en el comercio. Según el relato de la propietaria, uno de los asaltantes ingresó vestido con ropa deportiva oscura, con el rostro cubierto y un arma de fuego en la mano. Poco después entró su cómplice, vestido con prendas deportivas azules y detalles celestes.

El delincuente armado permaneció en el acceso y comenzó a amenazar a las personas que estaban dentro de la carnecía. En determinado momento efectuó un disparo cuyo impacto quedó en el piso.

Mientras mantenía bajo amenazas a los presentes, exigió a la dueña que abriera la caja registradora. El otro delincuente, en tanto, se dirigió hacia las exhibidoras y comenzó a tomar distintos cortes de carne.

El botín incluyó alrededor de 200 mil pesos en efectivo, además de varios cortes de carne. Parte de la mercadería fue llevada hasta un vehículo blanco que estaba estacionado frente al local.

Antes de escapar, los delincuentes realizaron una segunda detonación y huyeron a bordo de un Toyota Etios blanco, sin patente colocada en el frente y con el dominio en la parte trasera, que ya está en poder de los investigadores.

La escena quedó bajo resguardo policial y posteriormente trabajó personal de Policía Científica.

Los peritos secuestraron dos vainas servidas y un proyectil encamisado de plomo deformado, elementos que fueron incorporados a la investigación con su correspondiente cadena de custodia.

Ahora los investigadores buscan establecer el recorrido que realizaron los delincuentes antes y después del asalto y determinar si el vehículo utilizado registra antecedentes o fue empleado en otros hechos.

La investigación quedó en jurisdicción de la comisaría octava de La Plata, con intervención de la Justicia.