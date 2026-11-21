Un accidente de tránsito entre un auto y una bicicleta en 122 y 42, en el límite entre La Plata y Ensenada, terminó derivando en un violento episodio que quedó registrado por una cámara de seguridad. Lo que comenzó como un choque con un ciclista herido escaló, minutos después, en una batahola en plena calle, con golpes y corridas que, según testigos, alcanzaron tanto al conductor del vehículo como a inspectores de tránsito que habían llegado para intervenir.

El siniestro ocurrió en el barrio Hipódromo, en una esquina de circulación constante. De acuerdo con la información policial, estuvieron involucrados una bicicleta roja y una Ford EcoSport blanca. Por motivos que todavía deberán establecerse, ambos vehículos colisionaron y el ciclista terminó con dolencias en sus extremidades.

Cuando llegaron los primeros efectivos, el hombre que circulaba en bicicleta ya había sido trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Gutiérrez. Según lo informado, se encontraba consciente al momento de ser asistido. El conductor de la EcoSport, en tanto, permaneció en el lugar y no presentaba lesiones.

Sin embargo, la situación no terminó con la asistencia al herido ni con las actuaciones para determinar cómo se produjo el choque. Según relataron testigos, después del accidente llegaron varias personas que serían conocidas del ciclista y comenzaron a increpar al automovilista. La tensión fue creciendo hasta convertirse en una pelea con golpes en medio de la calle.

La violencia también habría alcanzado a los inspectores de tránsito que se habían acercado para ordenar la circulación y colaborar con el operativo. En medio del despliegue de la ambulancia, los patrulleros municipales y el personal que intervenía, se desató una secuencia de agresiones que alteró por completo la escena.

Todo el episodio quedó registrado por una de las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes podrían resultar clave para reconstruir cómo comenzó la pelea, quiénes participaron y qué ocurrió con el conductor y los agentes. Por el momento, las circunstancias de la agresión deberán ser establecidas a partir de los testimonios y del análisis de ese material.

En cuanto al accidente, el parte policial indicó que el automovilista manifestó que circulaba por 122 en dirección a la autopista Buenos Aires - La Plata cuando, al llegar a la intersección con 42, el ciclista se habría cruzado desde la mano derecha. La causa fue caratulada como lesiones culposas leves, con intervención de la fiscalía de turno de La Plata. La Policía Científica fue convocada para realizar las tareas de rigor.