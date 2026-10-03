A metros del fuero penal: ladrones ataron y golpearon a un jubilado

Un jubilado de 75 años fue víctima de un violento asalto en su vivienda de La Plata, en una escena que conmociona por la violencia ejercida y también por el lugar donde ocurrió: a pocos metros del edificio que concentra buena parte de la actividad del fuero penal platense, en una zona de intenso movimiento durante buena parte del día. Según el relato de la víctima, cuatro delincuentes irrumpieron en su casa, lo golpearon, lo ataron y lo amenazaron con un cuchillo mientras le exigían dinero.

Según pudo saber EL DIA, el hecho ocurrió durante la tarde, en una vivienda de calle 56 entre 8 y 9. El hombre se encontraba solo en el domicilio cuando, de acuerdo con su denuncia, fue sorprendido por los cuatro asaltantes. La secuencia se extendió durante aproximadamente una hora y estuvo marcada por las amenazas, los golpes y la búsqueda de dinero dentro de la propiedad.

La víctima contó que los delincuentes le exigían dólares mientras lo golpeaban. En medio de la agresión, uno de ellos le ordenó -incluso- que no levantara la mirada. Después lo llevaron hacia distintos sectores de la casa y continuaron con las amenazas y las agresiones físicas.

En un momento del asalto, siempre según su relato y lo que pudo saber este diario, los delincuentes lo trasladaron a un sector de la vivienda y lo dejaron atado de pies y manos. Recién después de que los cuatro hombres se retiraran pudo liberarse y salir a la calle para pedir ayuda.

El hombre relató que sufrió golpes en el rostro, el labio superior, la espalda, las muñecas y los pies. Al momento de realizar la denuncia todavía no había concurrido a un centro médico, aunque manifestó que tenía previsto hacerlo. En el lugar se solicitó la intervención de Policía Científica y se dispuso la realización del correspondiente reconocimiento médico.

Los delincuentes se llevaron, entre otros elementos, un celular, documentación personal, un anillo de oro y varias tarjetas bancarias. La víctima señaló que los cuatro actuaron con el rostro descubierto, aunque no pudo aportar características precisas que permitieran identificarlos.

Uno de los aspectos que ahora busca determinar la investigación es cómo lograron ingresar al inmueble. El hombre explicó que no advirtió daños visibles y que desconoce de qué manera pudieron acceder. También indicó que una cámara vinculada al sistema de alarma de la vivienda se encontraba apagada al momento del hecho.

Total impunidad

El escenario agrega un dato que vuelve todavía más inquietante al episodio. La vivienda está ubicada sobre calle 56, a metros de donde funcionan tribunales y juzgados del fuero penal de La Plata.

Se trata, además, de un sector que durante el día tiene una circulación permanente de empleados judiciales, abogados, personas que concurren a los tribunales y vecinos. Sobre calle 57 funciona también la Escuela Normal 3, con el movimiento cotidiano que implica una institución educativa: alumnos, familias y personal que transitan por la zona.

Nada de ese movimiento, según surge del relato de la víctima, habría impedido que los delincuentes actuaran dentro de la vivienda y sometieran durante un largo rato a un hombre que se encontraba solo. La escena expone, una vez más, una de las preocupaciones que atraviesan a distintos sectores de La Plata: la impunidad con la que se manejan los delincuentes con el fin de hacer daño.

La investigación quedó en manos de la Policía y de la Justicia, que deberán reconstruir el caso para dar con los implicados.