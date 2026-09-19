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A plena luz del día, asaltaron un comercio en tan solo 50 segundos en La Plata

Por Redacción

Un atemorizante episodio de inseguridad se registró en la tarde de este sábado en las inmediaciones de Parque Castelli. Un delincuente ingresó a un comercio llamado “Diagonales Grow Shop” ubicado sobre Diagonal 74 entre 23 y 64, y cometió el asalto en apenas 50 segundos.

El hecho ocurrió exactamente a las 14:17 y quedó grabado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes, que difundieron en sus redes sociales, se observa cómo el sospechoso, que vestía una gorra con visera y campera, ingresó al local simulando ser un cliente y rápidamente abordó a la joven que se encontraba detrás del mostrador.

Tras arrinconar y amenazar a la empleada, el implicado pasó al sector de atención, revisó la caja registradora y se apoderó de la recaudación y una computadora en cuestión de segundos.

Luego de hacerse con el botín, el delincuente abandonó a pie el comercio. A partir del mal momento vivido y la profunda conmoción causada, por el asalto a plena luz del día, los dueños del comercio tomaron la decisión de bajar las persianas y suspender la atención al público durante el resto de la jornada.

La inseguridad ha crecido a pasos agigantados durante las últimas semanas en los distintos barrios de La Plata. En ese marco, los vecinos han salido a protestar a las calles a fin de visibilizar la problemática y dar cuenta de la falta de control que existe por parte de la policía.

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