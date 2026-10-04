A plena luz del día, dos motochorros golpearon a una vecina de Abasto

Otra vez, la violencia quedó al borde de una tragedia en las calles de La Plata. Una mujer fue atacada a plena luz del día por dos ladrones que la abordaron cuando caminaba para tomar un colectivo en Abasto. La golpearon con puños y patadas y, como si no alcanzara, utilizaron un arma para pegarle en la cabeza antes de escapar con una importante suma de dinero.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.30 en 213 entre 523 y 524. Según denunció la víctima, de 33 años, dos hombres que circulaban en una moto Honda Wave blanca, sin patente y con faltantes de plásticos en la parte trasera, se acercaron por detrás y la atacaron.

De acuerdo con su relato, los agresores estaban armados. Primero le dieron golpes de puño y patadas en las costillas y las piernas. Luego uno de ellos la golpeó en la cabeza con una pistola negra, calibre 9 milímetros, según describió.

Después le quitaron su documentación, tarjetas, un teléfono y una suma de dinero que estimó en alrededor de 1.700.000 pesos. Tras el ataque escaparon por 523 en dirección a 214.

La mujer contó que trabaja desde hace unos dos años para una persona que realiza préstamos particulares y que ese dinero estaba relacionado con esa actividad. Aseguró que los préstamos se otorgan a conocidos y recomendados que puedan devolverlos.

Tras el ataque manifestó dolores en la cabeza, las costillas y las piernas. No pudo reconocer a los delincuentes y dijo que tampoco sabría identificarlos si volviera a verlos.

Lo cierto es que la escena volvió a exponer el desprecio por la vida con el que actúan algunos delincuentes: dos hombres armados atacaron a una mujer indefensa, la golpearon con brutalidad y utilizaron un arma de fuego para concretar un robo que pudo haber terminado en una tragedia.