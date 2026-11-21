Un nuevo episodio de inseguridad volvió a golpear a los vecinos del barrio San Carlos, en La Plata, durante las primeras horas de este sábado. En menos de 30 segundos, dos delincuentes sustrajeron una moto en inmediaciones de 137 y 42 alrededor de las 7:20 de la mañana.

De acuerdo con las imágenes difundidas por los damnificados para intentar dar con el vehículo, se trata de una moto tipo 110cc marca Corven, modelo Mirage 110, de color azul/celeste metalizado con detalles en negro y gris. El rodado cuenta con ambos espejos retrovisores negros y la inscripción de la marca y el modelo visible tanto en el frente como en los laterales.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron con claridad la secuencia exacta del robo de la motocicleta. Según la marca horaria de las filmaciones, el golpe se concretó exactamente a las 7:24 y les demandó apenas 25 segundos a los delincuentes.

En las imágenes se observa cómo la motocicleta Corven Mirage 110 de color azul se encontraba estacionada sobre la vereda, junto al frente de una vivienda. En ese sentido, dos sujetos que circulaban a bordo de una moto de color rojo se aproximaron por la calle de tierra y frenaron directamente frente al rodado estacionado.

Mientras el conductor de la moto roja permaneció aguardando con el vehículo en marcha, el acompañante descendió rápidamente, se acercó a la Corven azul y comenzó a manipularla para destrabarla. En ese instante, se observa también a una persona caminar por la vereda hacia la esquina sin advertir la maniobra delictiva.

Tras lograr liberar el rodado en apenas veinte segundos, el ladrón se subió a la motocicleta azul, la puso en marcha y salió hacia la calle. Ambos delincuentes escaparon a toda velocidad circulando a la par: uno en la moto roja en la que habían llegado y el cómplice en el vehículo recién sustraído.