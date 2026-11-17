El episodio ocurrió en la calle 46, entre Diagonal 80 y calle 4, alrededor de las 13:50 de ayer. El vecino, que aportó las grabaciones del hecho para advertir el accionar del malviviente en el barrio, lamentó una seguidilla de ataques vandálicos e inseguridad en la cuadra.

Una nueva modalidad de hurto encendió la alarma entre los frentistas de la zona céntrica apenas transcurrido el mediodía. El suceso fue perpetrado por un delincuente, que circulaba en bicicleta, sustrajo el picaporte de una propiedad ante el paso de transeúntes y conductores por la zona.

Según el testimonio aportado por el vecino damnificado, el hecho se produjo en cuestión de minutos, a plena luz del día y ante la presencia de numerosos transeúntes en la zona. El autor del hecho forzó y retiraron la manija exterior de la puerta principal de la vivienda para luego escapar con el elemento metálico.

El trasfondo del robo de bronce y el mercado negro

Este tipo de episodios responde a una problemática que se repite a lo largo y a lo ancho de la Ciudad, donde picaportes, manijas, porteros eléctricos, placas conmemorativas y tapas de medidores se convirtieron en el blanco predilecto de los ladrones. El objetivo detrás de estas sustracciones radica en el valor de reventa que posee el bronce y otros metales en el circuito informal.

Una vez arrancadas de los frentes de las propiedades, estas piezas suelen ser reducidas o comercializadas en chatarrerías y acopios ilegales del mercado negro, donde se funden o se venden por peso sin trazabilidad. Frente a la impunidad con la que operan los autores de día o de noche, los vecinos difunden imágenes para alertar a los frentistas y comerciantes y reclamaron mayores controles.