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LE PUSIERON UN ARMA EN LA CABEZA

A punta de pistola le robaron la moto en Romero

La tiraron al piso y le robaron la moto que tanto le costó comprar

Por Redacción

Una trabajadora de 32 años fue víctima de un violento asalto en Melchor Romero, donde dos delincuentes la amenazaron de muerte y la tiraron al piso para robarle la moto. La había comprado hacía apenas dos meses y la utilizaba para realizar viajes a través de una aplicación de transporte. Además, le sustrajeron el celular y las llaves de un comercio familiar.

El hecho ocurrió en las últimas horas cuando circulaba por la zona de 529 y 155. Según informaron voceros del caso a EL DIA, se desplazaba por el lugar para tomar un viaje y debió reducir la velocidad porque había agua acumulada sobre la calle. Fue entonces cuando aparecieron dos hombres que la abordaron de manera sorpresiva.

Uno de ellos le apoyó lo que parecía ser un arma de fuego sobre el casco y la amenazó para que entregara el rodado. Mientras la intimidaba, el otro la empujó y la hizo caer. En cuestión de segundos, ambos escaparon con la moto, mientras la víctima quedaba en el suelo, golpeada y sin posibilidad de impedir el robo.

Un transeúnte que pasó por el lugar la asistió y dio aviso al 911. Después, otro vecino la trasladó hasta la comisaría para que pudiera denunciar lo sucedido.

Más allá de la violencia del ataque, detrás del caso hay una historia que refleja el esfuerzo que implica salir a trabajar. La mujer había comprado la moto hacía apenas dos meses y la utilizaba como herramienta para generar ingresos. Esa noche, incluso, acababa de llenar el tanque de combustible para continuar con su jornada.

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