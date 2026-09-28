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A toda velocidad: así detuvieron a un motociclista que escapaba por Camino Centenario

Por Redacción

En las últimas horas, una persecución tuvo lugar por el Camino Centenario y terminó con la detención de un hombre y el secuestro del rodado. El episodio ocurrió en horas de la noche, luego de una serie de operativos llevados a cabo en City Bell. 

El seguimiento comenzó unas cuadras después de la estación de trenes de City Bell y se extendió hasta las inmediaciones del Parque Ecológico. La persecución se extendió por largas cuadras a una gran velocidad entre los conductores que circulaban en ambos carriles. 

Finalmente, luego de realizar una serie de maniobras para retener y disminuir la velocidad, los efectivos lograron que el motociclista caiga del rodado. En esos instantes, los uniformados de la División Motorizada que circulaban que lo perseguían y los agentes del Comando Base Norte pudieron detenerlo.

Operativos en la zona Norte

Efectivos de la Comisaría Décima de City Bell concretaron un fuerte dispositivo de seguridad durante la noche de este domingo y las primeras horas de la madrugada de hoy. Las tareas de control y prevención se extendieron entre las 23 y las dos de la madrugada en distintos puntos de la jurisdicción, con un trabajo articulado entre el Grupo Técnico Operativo (GTO), la división Motorizada, agentes de la Guardia Urbana y patrullas de la Comuna.

A lo largo del despliegue territorial, las autoridades lograron identificar a 75 personas en la vía pública y procedieron con la aprehensión de dos individuos. En el marco de las inspecciones vehiculares, el personal retuvo un total de 12 motos; de ese número, 11 unidades presentaban faltas a la normativa de circulación, mientras que la restante quedó secuestrada por su vinculación directa con un ilícito.

La fiscalización también abarcó el control de rodados de mayor porte. En este aspecto, los oficiales incautaron tres automóviles en total, uno de ellos apartado por un delito y los otros dos a causa de irregularidades contravencionales.

Sumado a los procedimientos de tránsito, las requisas derivaron en el decomiso de una dosis de estupefacientes.

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