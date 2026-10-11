A una semana de la muerte de Tadeo, realizarán una vigilia en Punta Lara

Familiares y allegados de Tadeo León Ledesma, el bebé de 10 días que murió tras un choque en Punta Lara, realizarán este domingo una vigilia en La Pérgola, donde ocurrió el accidente. La convocatoria es para las 19 y se suma a una pegatina de carteles para reclamar justicia por el pequeño.

Los mensajes con la consigna “Justicia por Tadeo León Ledesma” ya pueden verse en postes de luz, paredes y otros espacios de la localidad. La iniciativa busca visibilizar el reclamo de la familia, a una semana del siniestro que terminó con la vida del bebé.

El trágico accidente en Punta Lara

El hecho ocurrió el domingo 4 de octubre por la noche, en Almirante Brown entre 106 y 108. Tadeo viajaba junto a su mamá y su hermana de 3 años en una Fiat Fiorino que, por causas que se investigan, fue chocada desde atrás por una Ford EcoSport conducida por un hombre de 66 años.

A raíz del impacto, el bebé salió despedido del vehículo y sufrió heridas de gravedad. Fue trasladado inicialmente al Hospital Cestino y luego derivado al Hospital de Niños de La Plata, donde murió horas después. Su hermana también resultó gravemente herida y permaneció internada durante algunos días, hasta recibir el alta médica.

El accidente quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de Ensenada. Las imágenes forman parte de los elementos que se analizan para reconstruir la secuencia del choque.

El conductor recuperó la libertad

En los días posteriores al siniestro, el conductor de la Ford EcoSport recuperó la libertad luego de ser demorado e identificado en una dependencia policial de Ensenada. Se trata de un hombre de 66 años, cuyas iniciales son O.L.P.

La causa está caratulada como “homicidio culposo” y se encuentra a cargo de la UFI N° 10 de Delitos Culposos de La Plata, conducida por el fiscal Carlos Vercellone.

La investigación busca establecer cómo se produjo el choque y determinar las eventuales responsabilidades. En el siniestro también estuvo involucrado un Volkswagen Up que circulaba en sentido contrario, en el que viajaban tres personas que no sufrieron lesiones de gravedad.

Mientras avanza la causa judicial, familiares y allegados de Tadeo se reunirán este domingo en La Pérgola para recordarlo y renovar el pedido de justicia.