La Procuración General de la provincia de Buenos Aires abrió dos convocatorias para incorporar personal a la Policía Judicial, con oportunidades laborales en distintas ciudades bonaerenses. En el caso de La Plata, el llamado contempla 17 cargos para peritos, dentro de un concurso público que prevé cubrir un total de 109 puestos en toda la provincia.

La convocatoria fue establecida mediante concursos públicos abiertos de antecedentes y oposición, destinados a cubrir 78 cargos de peritos y 31 de detectives judiciales. La Policía Judicial es un organismo civil, técnico y científico que depende del Ministerio Público bonaerense y tiene como función asistir a los fiscales en las investigaciones penales, especialmente en la recolección, el análisis y la preservación de pruebas.

Los puestos disponibles en La Plata

De los 78 cargos previstos para el área pericial, 17 corresponden a La Plata. El resto se distribuirá entre Lomas de Zamora (9), San Isidro (9), Mar del Plata (15), Bahía Blanca (10), Azul (5), Junín (9) y Mercedes (4).

La búsqueda comprende distintas especialidades vinculadas con la investigación criminal. Entre los perfiles requeridos figuran profesionales y técnicos en Criminalística, Fotografía, Planimetría, Química, Informática, Psicología, Radiología, Balística, Papiloscopía y Accidentología Vial, además de médicos y especialistas en otras áreas relacionadas con el trabajo pericial.

Por otra parte, el concurso contempla la incorporación de 31 detectives judiciales, aunque ninguno de esos cargos fue asignado a La Plata. Las vacantes se distribuirán entre Lomas de Zamora, San Isidro, Bahía Blanca, Azul y Mercedes.

Para esos puestos se buscan abogados, licenciados en Criminalística, contadores públicos, licenciados en Administración de Empresas y profesionales o técnicos del área informática, entre otros perfiles.

Cómo inscribirse a los concursos

La inscripción para los concursos de peritos se habilitará el 10 de diciembre de 2026, a partir de las 12, y permanecerá abierta hasta el 23 de diciembre a las 12.

Los interesados deberán completar el trámite a través del sitio oficial del Ministerio Público bonaerense: https://cec.mpba.gov.ar/policia-judicial-concurso-peritos-1/.

También buscan empleados administrativos

En paralelo, la Procuración General abrió un proceso de selección para incorporar empleados administrativos a la Policía Judicial bonaerense, mediante la Resolución PG N.º 2055-26.

El procedimiento contempla una etapa de inscripción, capacitación virtual y evaluación online para los postulantes. En este caso, el registro debe realizarse a través del sitio ingresos.mpba.gov.ar.

De esta manera, las dos convocatorias buscan ampliar los equipos de trabajo de la Policía Judicial, tanto en las tareas administrativas como en las funciones técnicas y profesionales que acompañan las investigaciones penales en la provincia.