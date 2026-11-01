Abrieron la caja negra del helicóptero de La Plata que cayó en San Juan

La investigación por la tragedia aérea ocurrida en julio en San Juan sumó un nuevo avance: peritos lograron acceder a la información de la caja negra del helicóptero Bell 412 EP que se estrelló en el Parque Provincial Ischigualasto y provocó la muerte de siete personas. La aeronave pertenecía a Jasfly S.A., una empresa con sede en La Plata.

La extracción de los datos se concretó el 12 de octubre, con la intervención de especialistas de Washington, Estados Unidos. El material recuperado será examinado en Córdoba por técnicos de la Junta de Seguridad del Transporte (JST) y luego remitido a la Justicia, que busca establecer las causas del accidente.

El helicóptero involucrado era un Bell 412 EP, matrícula LV-KGR. La firma JASFLY S.A. era propietaria de la aeronave, que había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para prestar servicios al Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

La caja negra contiene datos técnicos del vuelo, audios de las conversaciones mantenidas dentro de la cabina y comunicaciones con personal aeronáutico antes y durante el trayecto. Esa información permitirá reconstruir el recorrido y conocer las condiciones en las que operaba la aeronave antes del impacto.

Qué información contiene la caja negra

La apertura del dispositivo permitió recuperar registros que serán centrales para avanzar en la investigación. Entre ellos figuran parámetros técnicos del vuelo y grabaciones de las conversaciones entre los ocupantes de la cabina.

También se obtuvieron las comunicaciones mantenidas con personal aeronáutico. Los especialistas de la JST analizarán ese material en Córdoba y, una vez concluido el trabajo, los resultados serán enviados a la Justicia de San Juan.

El objetivo es reconstruir los momentos previos al accidente y determinar qué ocurrió durante el vuelo. Hasta ahora, la investigación no logró establecer una causa concreta del siniestro.

Cómo fue el accidente en San Juan

El helicóptero cayó durante la mañana del miércoles 29 de julio de 2026 en la Quebrada de la Chilca, dentro del Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento de Valle Fértil.

A bordo viajaban brigadistas y funcionarios de distintos organismos de San Juan que se dirigían hacia San Agustín de Valle Fértil para participar de una capacitación sobre manejo del fuego en incendios forestales.

La aeronave había sido contratada para trasladar a la comitiva. El impacto provocó la muerte de las siete personas que viajaban a bordo:

Matías Juan Pablo Valenzuela, de 53 años, piloto del helicóptero.

Dante Carlos Heredia, de 55 años, director de Protección Civil de San Juan.

Rodolfo Rubén Castro, de 52 años, jefe de la Dirección de Bomberos D-9 de la Policía de San Juan.

Jorge Carlos Carbajal, de 50 años, segundo jefe de esa dependencia.

Andrés Damián Bosch, de 47 años, bombero voluntario y agente del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Rodrigo Sebastián Aimetta, de 43 años, bombero voluntario y agente del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Marcelo Germán Videla, de 52 años, subjefe de la Policía de San Juan.

La investigación todavía no determinó las causas

La Unidad Fiscal San Juan informó que hasta el momento no fue posible establecer qué provocó la caída. Entre las medidas realizadas se encuentran inspecciones y rastrillajes en el lugar del impacto, peritajes sobre el helicóptero, autopsias y entrevistas a testigos.

Además, los investigadores incorporaron documentación técnica, aeronáutica y meteorológica, junto con análisis de dispositivos electrónicos.

La información recuperada de la caja negra representa un nuevo elemento para reconstruir la trayectoria de la aeronave y las circunstancias del accidente. Por ahora, ninguna hipótesis fue confirmada como causa del siniestro.