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El pastor declarado culpable de abusos en La Plata: la querella pedirá la pena máxima

Esteban Cayetano Núñez Morel fue hallado culpable por un jurado popular por los hechos que tuvieron como víctimas a dos niñas de 9 y 11 años. La audiencia para definir la condena será el 23 de octubre.

Por Redacción

La causa por los abusos sexuales contra dos niñas en La Plata ingresará en una nueva etapa el próximo 23 de octubre, cuando se realice la audiencia de cesura para determinar la pena que deberá cumplir Esteban Cayetano Núñez Morel, el pastor evangélico que fue declarado culpable por un jurado popular.

El veredicto se conoció el 7 de octubre, luego de tres jornadas de debate y deliberación en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de La Plata. Tras la decisión del jurado, el juez técnico Santiago Paolini ordenó la detención inmediata del acusado, quien fue trasladado al Servicio Penitenciario bonaerense.

Desde Casa María Pueblo, que interviene en el caso a través de su equipo jurídico, integrado por los abogados Darío Witt y Karina Fiorito, adelantaron que solicitarán la pena máxima prevista para los delitos por los que fue declarado culpable, sin atenuantes y con la aplicación de todos los agravantes que correspondan.

La acusación comprende abusos sexuales reiterados y gravemente ultrajantes, con múltiples agravantes, en concurso con corrupción de menores. Los hechos tuvieron como víctimas a, al menos, dos niñas que tenían 9 y 11 años al momento de los episodios investigados.

La definición de la pena

La audiencia del 23 de octubre será una instancia clave para establecer el monto definitivo de la condena. En esa oportunidad, las partes podrán exponer sus argumentos sobre la sanción que consideran adecuada, mientras que el juez técnico deberá fijar la pena correspondiente a los delitos por los que Núñez Morel fue hallado culpable.

A través de un comunicado, Casa María Pueblo confirmó que fue notificada de la fecha y ratificó su intención de reclamar el castigo más severo que permita la ley, con todos los agravantes que resulten aplicables.

La organización acompañó a las víctimas y a su madre durante el proceso judicial y brindó patrocinio jurídico gratuito a través de sus representantes.

Reconocimiento a la fiscalía y críticas por la intervención anterior

En su pronunciamiento, Casa María Pueblo también destacó el trabajo realizado durante el juicio por la UFI N° 13 y el equipo encabezado por el fiscal Lucas Domski. Los abogados de la querella resaltaron tanto el desempeño técnico-jurídico como el compromiso humano de quienes intervinieron en esa etapa.

En contraste, la organización expresó críticas hacia la actuación de la anterior fiscalía titular que intervino en el caso, la UFI N° 1 de juicio, y marcó diferencias con el acompañamiento que, según señalaron, recibieron durante el proceso.

Con el veredicto de culpabilidad ya dictado y el acusado detenido, la atención estará puesta ahora en la audiencia de cesura. Allí se definirá la pena que deberá cumplir Núñez Morel por los delitos por los que fue encontrado culpable.

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