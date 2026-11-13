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Accidente fatal en la Ruta 6: una mujer murió en un choque entre una camioneta y un camión

El accidente ocurrió a la altura de la rotonda de la ruta 53. La víctima, de 60 años, conducía una Toyota RAV4 que impactó desde atrás contra un camión.

Por Redacción

Una mujer de 60 años murió este viernes por la tarde en un accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 43, en el tramo que conecta San Vicente con La Plata.

La víctima fue identificada como María Marcela Cejas, quien conducía una camioneta Toyota RAV4. Por causas que se intentan establecer, el vehículo embistió desde atrás a un camión Ford 128, conducido por Marcelo Antonio Laucco, quien resultó ileso.

El siniestro fue reportado al 911 alrededor de las 18.25. El primer llamado alertó sobre un vehículo volcado, con abundante humo y posibles personas atrapadas.

En el lugar trabajaron efectivos de los destacamentos viales de Brandsen y Guernica, junto con personal de Aubasa, que realizaron tareas de señalización y desvío del tránsito. La circulación permaneció totalmente interrumpida en sentido hacia La Plata.

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