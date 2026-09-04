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Accidente fatal en Ruta 2: murió un motociclista a metros del Autódromo de La Plata

Por Redacción

Un motociclista de 36 años murió este viernes tras protagonizar un accidente fatal en la Ruta 2, a pocos metros del ingreso al Autódromo de La Plata.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 50, donde, por causas que son materia de investigación, una moto Rouser 250, conducida por Javier Alberto Tejero, colisionó contra un camión Mercedes Benz.

El transporte era manejado por Juan José Vacinaletti, de 46 años. Como consecuencia del impacto, Tejero sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar.

Tras el accidente, personal del Destacamento Vial Samborombón intervino en el lugar y se aguardaba el arribo de los peritos para realizar las tareas correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.

Como consecuencia del operativo, la traza quedó cortada en la mano rápida, mientras que el tránsito comenzó a circular por la banquina.

El balizamiento de la zona quedó a cargo de AUBASA, mientras que se iniciaron actuaciones para esclarecer el hecho.

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