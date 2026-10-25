Dos accidentes de tránsito se registraron este domingo en distintos puntos de La Plata y dejaron varios heridos que debieron ser trasladados a hospitales de la región.

En uno de los episodios, una camioneta terminó volcada dentro de un zanjón en la zona de 167 entre 39 y 40, mientras que en el otro colisionaron dos motos en la esquina de 32 y 136. En ambos casos, los involucrados quedaron fuera de peligro de vida, según informaron fuentes policiales.

Volcó una camioneta en un zanjón y 5 personas fueron hospitalizadas

El primero de los hechos ocurrió hoy en la calle 167, entre 39 y 40, donde efectivos policiales que realizaban una recorrida encontraron una camioneta Dodge Journey negra volcada dentro de un zanjón.

Al llegar, los uniformados observaron que tres de los ocupantes intentaban rescatar a otras dos personas que permanecían dentro del vehículo. Ante esa situación, solicitaron la intervención de bomberos, una ambulancia y personal de apoyo para concretar el rescate.

Una vez que lograron sacar a los ocupantes, los cinco fueron asistidos por personal médico. El conductor, de 37 años, y sus cuatro acompañantes presentaban politraumatismos y fueron trasladados al Hospital Alejandro Korn. De acuerdo con el parte policial, todos se encontraban fuera de peligro.

El informe también indicó que los ocupantes presentaban aliento etílico y se encontraban desorientados. El vehículo fue secuestrado y se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó a cargo de la UFI N° 14 de La Plata.

Choque entre dos motos en 32 y 136

El segundo accidente tuvo lugar en la intersección de las calles 32 y 136, donde, por motivos que se investigan, colisionaron dos motocicletas.

Según el parte policial, una de las motos era una Rowser de 150 centímetros cúbicos, de color negro y sin dominio colocado, conducida por una joven de 23 años. La otra era una Motomel de 110 centímetros cúbicos, de color gris y con patente A009KZX, al mando de un hombre de 48 años.

Tras el impacto, ambos conductores sufrieron politraumatismos en los miembros superiores e inferiores. Una ambulancia que llegó al lugar realizó las primeras atenciones y dispuso el traslado de los dos involucrados al Hospital de Gonnet.

Los profesionales médicos informaron que ambos se encontraban fuera de peligro de vida. En tanto, la Policía preservó el lugar para la realización de las pericias y secuestró las dos motocicletas. Al igual que en el primer episodio, las actuaciones quedaron bajo la órbita de la UFI N° 14 del Departamento Judicial de La Plata, con una causa caratulada como lesiones culposas.