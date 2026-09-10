Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Acusaciones cruzadas en el juicio por Loan Peña

Archivo

Por Redacción

En una nueva jornada del juicio por la desaparición de Loan Peña, Antonio Bernardino Benítez, uno de los siete acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, declaró ante el tribunal y apuntó contra su esposa, Laudelina Peña. Durante su exposición, se quebró y sostuvo que es inocente.

Benítez aseguró que Laudelina “no podía decirme nada del accidente porque estaba amenazada” y dijo que, a su criterio, ella conoce qué ocurrió con Loan. Negó haber tenido contactos con María Victoria Caillava y Carlos Pérez y rechazó haberse cambiado de remera durante la búsqueda del menor.

El acusado recordó el almuerzo del 13 de junio de 2024 en la casa de Catalina Peña y dijo que le sorprendió la presencia de Caillava y Pérez. Sobre su relación con Laudelina, reconoció que atravesaban un mal momento y que tenía otra pareja. “Con Laudelina la única comunicación que tenemos es por nuestros hijos”, afirmó.

Su declaración se produjo después de la exposición de Laudelina, quien había apuntado contra el entonces comisario Walter Maciel por su actuación durante las primeras horas de la búsqueda en Corrientes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?