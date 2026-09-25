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Delincuentes intentan abrir portones de madrugada

Alarma en La Loma por una seguidilla de robos

Por Redacción

El temor volvió a instalarse entre vecinos de La Loma después de un nuevo intento de robo registrado durante la madrugada de ayer en las inmediaciones del Parque Alberti. Dos sospechosos que se movilizaban en una motocicleta intentaron ingresar a una propiedad y quedaron registrados por una cámara de seguridad cuando manipulaban el portón para tratar de acceder a la vivienda.

Según relataron los vecinos, uno de los delincuentes se acercó hasta el frente del domicilio y comenzó a manipular el portón. En las imágenes se observa cómo intenta abrirlo y hasta introduce una mano entre las rejas para alcanzar el mecanismo de apertura.

La maniobra, sin embargo, fue advertida desde el interior de la propiedad. Al notar que habían sido descubiertos, los sospechosos desistieron y escaparon rápidamente del lugar a bordo de la moto, sin llegar a concretar el robo.

“Abrieron el portón e intentaron robar, pero los vieron y se fueron. No es la primera vez que pasa”, señalaron residentes del sector. “Vecinos en alerta. Andan en una Honda Tornado negra con guardabarros blanco”, fue otro de los mensajes difundidos para intentar prevenir a otros residentes.

Pero más allá de este hecho puntual, lo que genera preocupación es la reiteración. Vecinos de La Loma aseguran que no se trata de un caso aislado y que durante las últimas semanas volvieron a registrarse movimientos sospechosos vinculados con ataques.

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