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UN EMPRESARIO ACUSADO

Alegatos en un proceso oral por “lesiones agravadas”

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Por Redacción

Los alegatos finales en el juicio contra el empresario de medios platense Agustín Raimondo -acusado de lesiones agravadas por violencia de género contra su expareja, la locutora y trabajadora de prensa Florencia Mascioli- están programados para hoy a las 09.30 horas en los Tribunales Penales de La Plata.

Luego deberá establecerse cuándo se dará a conocer el veredicto y la sentencia, que podrían anunciarse en una audiencia posterior y pondrá fin a un litigio de fuerte repercusión local.

Como se sabe, durante la última jornada de debate el imputado hizo uso de la palabra. Habló de una relación que no tuvo mayores contratiempos hasta que blanqueó su condición de bisexualidad. A partir de ahí, recordó, “comenzó otra historia”, que tendría a lo largo de los años varias denuncias falsas por abuso sexual contra su persona y varios allegados.

Raimondo, respecto de su negativa a los peritajes psicológicos, señal´ó que se trató de una recomendación de tipo legal formulada por el equipo de letrados que ejercía su defensa en la etapa previa del proceso penal.

En ese punto, sostuvo que el ejercicio de no someterse a dichos estudios constituye una garantía constitucional que protege al imputado dentro del debido proceso.

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