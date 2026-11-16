Una fuerte alarma se encendió entre los vecinos del centro de La Plata ante la presencia de individuos que, haciéndose pasar por trabajadores de la empresa Edelap, recorren viviendas en la zona de calle 3 entre 57 y 58 con presuntas intenciones delictivas.

La advertencia surgió a partir del testimonio de frentistas del sector, quienes alertaron sobre la maniobra utilizada para intentar acceder a los domicilios. Según denunciaron, los sospechosos utilizan como excusa la supuesta necesidad de revisar los equipos de medición eléctrica, pero además contarían con herramientas para forzar o abrir cerraduras.

“Piden que los dejen entrar para controlar medidores pero es mentira y tienen llaves con las que intentan ingresar a las viviendas”, denunció una vecina de la cuadra a EL DIA al dar aviso sobre la situación al resto del barrio.

Asimismo, la frentista advirtió que los sujetos realizan un relevamiento minucioso por la zona mientras simulan tareas técnicas: “Van marcando casa por casa”, agregó, generando una creciente preocupación ante la posibilidad de que estén preparando entraderas o escruches en los inmuebles del sector.

Frente a este escenario, los habitantes de la cuadra y calles aledañas difundieron el alerta para extremar las medidas de precaución, evitar abrir la puerta ante supuestas inspecciones no solicitadas y dar rápido aviso al 911 ante cualquier movimiento sospechoso.

Qué recomienda Edelap

La empresa que presta el servicio eléctrico en la Ciudad advierte que las redes se encuentran ubicadas en la vía pública exclusivamente y fuera de los domicilios particulares. Además, los medidores se encuentran sobre la línea municipal o en los espacios comunes destinados a tal fin en los edificios.

A su vez, reconocieron que el personal de Edelap no se encuentra autorizado, por ningún motivo, a ingresar en los domicilios particulares, ni para solicitar pago alguno a los usuarios. Todo el personal circula en vehículos debidamente identificados con logo de la empresa y porta una identificación que puede ser requerida en todo momento.

Ante la menor duda, desde la empresa aconsejaron prohibir la entrada y denunciar cualquier intento de ingreso a un domicilio particular en forma inmediata a la policía o al 0810 222 3335 de Edelap.