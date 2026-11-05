¡Alerta estafas! Falsos promotores de una conocida obra social engañan por WhatsApp

Una nueva modalidad de estafa genera preocupación entre afiliados de una conocida obra social en La Plata. Se trata de falsos promotores que se comunican a través de WhatsApp y se presentan como representantes de OSPe para ofrecer la entrega de credenciales y cartillas médicas directamente en los domicilios.

Sin embargo, detrás de esa supuesta gestión se escondería una maniobra fraudulenta. Según las advertencias recibidas, los delincuentes buscan aprovechar el contacto para obtener información personal y datos bancarios de las víctimas, e incluso podrían intentar avanzar con el engaño mediante una videollamada.

El mecanismo comienza con un mensaje de WhatsApp en el que los supuestos empleados informan que tienen una credencial y una cartilla médica para entregar. A partir de allí, intentan generar confianza con los afiliados y conseguir que les proporcionen información sensible o realicen determinadas acciones desde sus teléfonos celulares.

Una de las principales preocupaciones es que, bajo la excusa de completar una gestión o coordinar la entrega de documentación, los estafadores puedan acceder a datos privados, claves, códigos de seguridad o información de cuentas bancarias.

"Creemos que fue un robo de una base de datos de la Superintendencia de Salud, porque te llaman para pedirte fotos del DNI y te hacen videollamadas para sacarte más datos personales. Pedimos a los usuarios que no realicen ningún pase de información", dijo una fuente a EL DÍA.

La estafa a un periodista de EL DÍA

Un periodista de EL DÍA fue blanco de un intento de estafa a través de WhatsApp por parte de personas que se hicieron pasar por supuestos representantes de OSPe. Los delincuentes se comunicaron con él utilizando sus datos personales y aseguraron que tenían una credencial y una carpeta médica para entregarle en su domicilio particular.

"Me mandaron un mensaje con mi nombre y apellido y me dijeron que tenían para entregarme un carnet y una carpeta médica en mi domicilio real. Era una falsa asesora de salud. Le pregunté de qué empresa era y no me quiso decir. Advertí la maniobra por la experiencia en estos casos y logré detectar que eran delincuentes", relató el periodista.

El comunicador decidió hacer público lo ocurrido para evitar que otras personas caigan en la trampa. "Quiero que se sepa esto, para que no le ocurra a adultos mayores", remarcó.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que los desconocidos contaban con información personal del afiliado, incluido su nombre completo y domicilio. Esa información fue utilizada para darle mayor credibilidad al supuesto trámite.

La advertencia de OSPe a sus afiliados

La situación se suma a una alerta que la propia obra social OSPe difundió días atrás entre sus usuarios. En ese comunicado, la entidad informó que había detectado intentos de estafa mediante llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp.

Según explicó, los responsables de estas maniobras se hacen pasar por representantes de OSPe o de supuestos organismos regulatorios para comunicar presuntos cambios en las credenciales o realizar gestiones relacionadas con la cobertura médica.

La entidad fue contundente al advertir que se trata de una maniobra fraudulenta cuyo objetivo es obtener datos personales para intentar traspasar a los afiliados a otra entidad de salud, poniendo en riesgo su cobertura.

Además, aclaró que nunca solicita claves, códigos ni información sensible a través de llamadas telefónicas o WhatsApp, y que tampoco realiza modificaciones de cobertura sin el consentimiento formal del afiliado.

Qué hacer ante un mensaje sospechoso

Frente a este tipo de contactos, la recomendación es no brindar ningún dato personal, bancario o de seguridad, evitar compartir códigos recibidos por SMS y no seguir instrucciones de desconocidos durante una videollamada.

Desde OSPe indicaron que, si una persona recibe un mensaje o llamado de estas características, debe interrumpir la comunicación y reportar inmediatamente el intento de fraude a través de los canales oficiales.

Para consultas o dudas, la obra social dispone de una línea gratuita de atención: 0800 444 6773.

La principal recomendación es desconfiar de cualquier contacto inesperado que prometa entregar credenciales, modificar coberturas o actualizar datos personales. Antes de realizar cualquier trámite, es fundamental verificar que la comunicación provenga efectivamente de la entidad.