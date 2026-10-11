Alerta por las falsas promociones en redes: otro jubilado cayó en una estafa

Un nuevo caso de estafa bajo la modalidad del engaño a adultos mayores fue denunciado en las últimas horas en Berisso. Esta vez, la maniobra comenzó con una publicidad en Instagram que prometía la entrega gratuita de notebooks a jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires. La supuesta gestión terminó con una transferencia de un millón de pesos, llamados intimidatorios y la sospecha de que también podrían haber gestionado un préstamo a su nombre.

La víctima es un hombre de 73 años que vive en Berisso. Según consta en la denuncia, todo comenzó el sábado 10 de octubre, alrededor de las 13, cuando navegaba por la red social Instagram y encontró un anuncio que ofrecía computadoras sin cargo para jubilados. Al ingresar, fue derivado a la aplicación de WhatsApp, donde recibió un llamado de un hombre que se presentó como supuesto representante de IOMA.

Con la excusa de “asistirlo” para acceder al beneficio, el presunto empleado le dijo que primero debía revalidar sus datos. Para eso, le pidió fotografías tomadas con buena iluminación y fondo blanco. En medio del procedimiento, el jubilado comenzó a desconfiar y decidió no continuar.

Sin embargo, ya había avanzado en la conversación. De acuerdo con su relato, en su cuenta bancaria figuraba un depósito de $16 millones que no reconocía como propio. Ante esa situación, sospechó que los interlocutores podrían haber gestionado un préstamo a su nombre.

La maniobra continuó con otro pedido: el hombre que lo había contactado le indicó que debía transferir un millón de pesos para validar sus datos. La víctima realizó la operación a un alias que le proporcionaron. Después, el interlocutor insistió para que enviara otros 1.000 dólares. Esa vez, el jubilado dudó y logró cortar la comunicación, aunque tuvo que apagar su celular para hacerlo.

Pero la situación no terminó ahí. Minutos después de volver a encenderlo, recibió un llamado de una mujer. Se identificó como “Sofía”, aportó un supuesto número de legajo y le reclamó que regularizara la deuda de los $16 millones. Según la denuncia, le advirtió que debía devolver ese dinero o se lo descontarían en 24 cuotas.

El hombre cortó la llamada y dejó de atender los nuevos intentos de contacto. Luego se comunicó con el banco, donde realizó la correspondiente denuncia.

Como evitar estas estafas

El caso vuelve a poner el foco en las falsas promociones que circulan por redes y utilizan el nombre de organismos públicos o entidades bancarias para ganarse la confianza de sus víctimas. Antes de compartir fotografías, datos personales o bancarios, hay que verificar cualquier supuesto beneficio a través de los canales oficiales.

También es importante desconfiar de quienes exigen transferencias para validar datos, rechazar préstamos o liberar un supuesto beneficio. Ante casos así, se recomienda guardar mensajes, números telefónicos y comprobantes.