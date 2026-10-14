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Allanamiento de la PFA en un supermercado de Los Hornos: operativo y empleados sin poder ingresar

El procedimiento se desarrolla en el supermercado EROS de 137 entre 58 y 59. Según relataron vecinos a EL DÍA, los efectivos ingresaron al local con armas largas y el comercio permanece cerrado, por lo que los empleados no pudieron entrar.

Por Redacción

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) se lleva adelante en el supermercado EROS, ubicado en 137 entre 58 y 59, en la localidad platense de Los Hornos.

Según fuentes vecinales a las que accedió EL DÍA, los efectivos ingresaron al establecimiento con armas largas y, en medio del procedimiento, el comercio permanece cerrado. La situación sorprendió a los trabajadores, que no pudieron ingresar a sus puestos.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre los motivos del allanamiento ni sobre una eventual causa judicial en la que se enmarca el procedimiento.

Se aguarda información oficial para conocer el alcance del operativo y si hubo personas identificadas o detenidas en el lugar.

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