Allanamiento de la PFA en un supermercado de Los Hornos: operativo y empleados sin poder ingresar

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) se lleva adelante en el supermercado EROS, ubicado en 137 entre 58 y 59, en la localidad platense de Los Hornos.

Según fuentes vecinales a las que accedió EL DÍA, los efectivos ingresaron al establecimiento con armas largas y, en medio del procedimiento, el comercio permanece cerrado. La situación sorprendió a los trabajadores, que no pudieron ingresar a sus puestos.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre los motivos del allanamiento ni sobre una eventual causa judicial en la que se enmarca el procedimiento.

Se aguarda información oficial para conocer el alcance del operativo y si hubo personas identificadas o detenidas en el lugar.

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