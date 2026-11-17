Una exhaustiva pesquisa tecnológica llevada adelante por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata culminó ayer con la captura de un hombre y una mujer, acusados de perpetrar una sofisticada defraudación informática por un monto cercano a los ocho millones de pesos.

La investigación tuvo su punto de partida en diciembre de 2024, momento en que un vecino platense de 48 años radicó una denuncia tras advertir movimientos sospechosos en su cuenta de la plataforma bursátil “InvertirOnline”, que totalizaron la suma de 7.900.000 pesos.

Así, con las pruebas reunidas, se libraron dos órdenes de registro que se ejecutaron en Lanús y en Solano. Una mujer y un hombre quedaron detenidos y se secuestraron dos teléfonos celulares.

Hoy, a primera hora, ambos serán trasladados a los tribunales penales para la declaración indagatoria.