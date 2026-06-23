Allanan la casa de Piccirillo en Banfield por supuestas amenazas contra el empresario Francisco Hauque

Un allanamiento se lleva a cabo esta tarde en la casa del financista Elías Piccirillo ubicada en la localidad bonaerense de Banfield, por supuestas amenazas contra el empresario Francisco Hauque. Según informaron fuentes del caso, el fiscal Franco Picardi solicitó el procedimiento, a fin de conseguir pruebas de interés para el caso.

El ex marido de Jésica Cirio cumple arresto domiciliario en ese domicilio del partido de Lomas de Zamora, en el marco del expediente que investiga la presunta plantación de un arma y droga en el auto de Hauque. “La semana pasada Hauque se presentó en los Tribunales Comodoro Py y aportó las pruebas. Pero ya viene denunciando de manera pública las amenazas”, consignaron las fuentes consultadas por NA.

Cirio entregó su celular y fijó domicilio

No es el único allanamiento que sufrió Piccirillo. Hace 48 horas personal de Gendarmería se acercó hasta su vivienda para peritarle el celular respecto a la causa por supuesto enriquecimiento ilícito por parte de Martín Insaurralde.

En este sentido se detalló que el objetivo fue constatar si Piccirillo tenía los videos de Jesica Cirio que se difundieron el fin de semana en la que se la ve grabando los fajos de dólares en el vestidor que compartía con el ex intendente de Lomas de Zamora. Aún así, el resultado fue negativo debido a que en el dispositivo no encontraron los archivos.