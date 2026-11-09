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Policiales

Allanaron la casa del bombero detenido por infiltrarse en el operativo del Papa

Se encuentra investigado bajo la caratula de “Intimidación Publica y Falsificación de documento público”

Por Redacción

El domicilio del joven de 25 años detenido por intentar vulnerar los anillos de seguridad montados para la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles fue allanado en el barrio porteño de Palermo.

Fuentes policiales informaron que el implicado habías sido identificado y aprehendido por efectivos de la Policía de la Ciudad el domingo, cuando quiso traspasar el operativo en la intersección de las avenidas Del Libertador y Kennedy, en las cercanías del escenario para la ceremonia oficiada por el sumo pontífice.

Las autoridades constataron que el involucrado circulaba a bordo de una moto con patente y credenciales falsas, balizas policiales y varios elementos de comunicación, por lo que el Juzgado Federal N.° 1, a cargo de la jueza María Servini, con la Secretaría N.° 2 a cargo de Gonzalo Mendieta, dio intervención a personal del Departamento Federal Unidad de Investigación Antiterrorista perteneciente a la Policía Federal, quienes trasladaron al involucrado a la sede de la dependencia federal.

Además, la magistrada ordenó allanar el domicilio del acusado en el barrio porteño de Palermo, donde se secuestraron una pistola de calibre 9 milímetros, municiones y cargadores de distintos calibres, una credencial apócrifa con la leyenda “enlace Vaticano” a nombre del detenido, bases de cargadores HT y de radiofrecuencia, 43 equipos de trunking, baterías HT, equipos de radiofrecuencia, radios, “chapa y placa de jerarquía policial”, una chapa patente con inscripción alusiva a radio aficionado, dos cámaras corporales, tres notebooks, dos computadoras, una tablet, dos teléfonos celulares y documentación de relevancia para la investigación.

La causa fue caratulada como “Intimidación Publica y Falsificación de documento público”, al tiempo que los elementos incautadas quedaron a disposición de la Justicia.

El Departamento Brigadas de Explosivos aportó canes detectores de explosivos para la inspección del inmueble, el Departamento técnico del Cibercrimen llevó a cabo una pericia “de visu” sobre los elementos informáticos hallados en la pesquisa, la División Unidad Búsqueda de Evidencia procedió a realizar las diligencias técnicas de levantamiento de rastros, revisión de especialistas químicos, como así también tareas de planimetría, foto y video y la División Operaciones Técnicas Especiales confiscó los objetos de comunicación hallados.

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