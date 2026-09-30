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Allanaron una casa en La Plata por amenazas y encontraron un arsenal de armas y municiones

El procedimiento se realizó tras una denuncia por amenazas agravadas. La Policía secuestró dos pistolas, una carabina, más de 60 municiones, cargadores y decenas de vainas servidas. Un hombre de 33 años fue aprehendido.

Por Redacción

Un importante operativo policial se realizó en las últimas horas en Ringuelet, donde efectivos de la Comisaría 11ª allanaron una vivienda en el marco de una investigación por amenazas agravadas y encontraron un arsenal de armas de fuego y municiones. Como resultado del procedimiento, un hombre de 33 años fue aprehendido.

La investigación se inició el pasado 26 de septiembre, cuando una mujer de 29 años denunció que dos hombres se habían presentado en su domicilio y que, durante el episodio, uno de ellos habría utilizado un arma de fuego para amenazarla.

A partir de la denuncia, personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría 11ª comenzó una serie de tareas investigativas para determinar quiénes serían los responsables y establecer sus posibles domicilios.

Con esos elementos, la Justicia autorizó un registro domiciliario y secuestro, que se llevó a cabo este martes en una vivienda ubicada en la zona de calle 16 y 520, en Ringuelet.

Durante el allanamiento, los efectivos encontraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros, de color negro, con su cargador colocado y siete municiones intactas. También secuestraron una pistola Bersa calibre .22 y una carabina Marlin XT-22 calibre .22 largo.

Pero el operativo no terminó allí. Los policías también hallaron dos cajas de municiones calibre 9 milímetros, una con 22 proyectiles intactos y otra con 31. A esto se sumaron un cargador calibre 9 milímetros, tres cargadores Bersa calibre .22 y otras municiones de distintos calibres.

Entre los elementos incautados también había vainas servidas calibre .38, .22 y 11.25x23, además de un portamuniciones calibre .22 largo que contenía 24 vainas.

Como consecuencia del procedimiento fue aprehendido un hombre de 33 años, quien quedó a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.

La causa es investigada por la UFI N° 11 del Departamento Judicial de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6, que había autorizado el allanamiento. Desde la fiscalía avalaron el procedimiento y dispusieron que el aprehendido y las actuaciones fueran remitidos para continuar con la investigación.

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