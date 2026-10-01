Los buscan por un intento de robo en La Plata: el padre de uno lo reconoció en las cámaras

El hecho ocurrió en 64 entre 20 y 21. La víctima denunció que dos jóvenes lo amenazaron con un arma blanca para intentar robarle la moto y sufrió un corte en el ojo izquierdo. Los sospechosos fueron identificados durante la investigación, pero no estaban en sus domicilios cuando se realizaron los procedimientos.

Dos jóvenes fueron identificados como sospechosos de un intento de robo ocurrido el pasado 18 de septiembre en una vivienda de La Plata y sus domicilios fueron allanados en las últimas horas. Sin embargo, ninguno de los dos se encontraba en los lugares registrados al momento de los procedimientos.

El hecho investigado ocurrió en una vivienda ubicada en 64 entre 20 y 21. Según denunció la víctima, un hombre de 40 años, se encontraba en la puerta de su casa cuando fue abordado por dos jóvenes que intentaron sustraerle su motocicleta.

De acuerdo con la denuncia, los sospechosos lo amenazaron con un arma blanca. El hombre logró ponerlos en fuga, aunque durante el episodio sufrió una lesión cortante en el ojo izquierdo.

A partir de la denuncia, efectivos de la comisaría Quinta comenzaron a analizar cámaras de seguridad y a recolectar testimonios para reconstruir la secuencia e identificar a los autores.

La investigación permitió establecer que los presuntos involucrados serían Cristopher Brandon Otero, de 23 años, y Leonel Esteban Paz, de 19. También se pudieron determinar los domicilios en los que residían.

Uno de los datos que surgió durante la pesquisa fue aportado por el propio padre de Otero. Según consta en el parte policial, el hombre observó las imágenes obtenidas por los investigadores y reconoció a su hijo como uno de los presuntos autores del hecho. Luego se presentó en la dependencia policial para aportar esa información.

Con esos elementos, la Justicia autorizó dos órdenes de registro y secuestro que fueron ejecutadas el 30 de septiembre.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron una campera negra con capucha, que habría sido utilizada durante el hecho, y carenados completos de una motocicleta Honda Wave 110 de color blanco, que serían compatibles con el vehículo utilizado durante el robo.

Los dos sospechosos, no obstante, no fueron encontrados durante los allanamientos, por lo que la investigación continúa para establecer su paradero y avanzar en la causa.

El expediente fue caratulado como “robo agravado por el uso de arma” y quedó a cargo de la UFI N° 1, de Ana María Medina, y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial La Plata.

En ese marco, los investigadores lograron establecer las identidades de dos jóvenes, señalados como Cristopher Brandon Otero, de 23 años, y Leonel Esteban Paz, de 19.

Uno de los elementos que, según consta en la investigación, permitió avanzar con la identificación de Otero fue el reconocimiento realizado por su propio padre. El hombre observó las imágenes obtenidas durante la pesquisa y reconoció a su hijo como una de las personas que aparecía en las filmaciones.

De acuerdo con el parte policial, el padre se presentó posteriormente en la dependencia policial para denunciar a su hijo como presunto autor del hecho.

Con las identidades y los domicilios establecidos, los investigadores solicitaron órdenes de registro y secuestro a la Justicia. Las medidas fueron autorizadas y se llevaron a cabo durante la jornada del 30 de septiembre.

Durante los procedimientos fueron secuestrados una campera negra con capucha, que habría sido utilizada durante el robo, y carenados completos de una motocicleta Honda Wave 110 de color blanco, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

La causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma” e intervienen la UFI N° 1, a cargo de Ana María Medina, y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial La Plata.

Tras los allanamientos, la Justicia fue informada sobre el resultado de los procedimientos y se impartieron nuevas directivas para avanzar con la investigación.