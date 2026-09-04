Allanaron una vivienda en La Plata y recuperaron una moto robada de un comercio de La Loma

Una investigación por un robo a mano armada en un comercio gastronómico de La Plata derivó en un allanamiento en el que la Policía logró recuperar la motocicleta utilizada por los delincuentes para escapar y aprehendió a una mujer de 27 años.

El episodio que dio origen a la investigación ocurrió en el local “Pollo al Espiedo”, ubicado en la zona de 22 y 54. Según la denuncia, dos personas ingresaron al comercio vestidos con mochilas de una aplicación de delivery y cascos, lo que les habría permitido pasar inadvertidos.

Una vez dentro, los asaltantes amenazaron con un arma de fuego a los presentes, sustrajeron dinero y otros elementos de valor y agredieron al personal antes de escapar a bordo de una motocicleta 110 cc de color azul.

A partir de las tareas realizadas por los investigadores de la comisaría Cuarta de La Plata, se pudo establecer que dos de los presuntos integrantes de la banda habían sido detenidos posteriormente en otro robo cometido bajo una modalidad similar, en jurisdicción de la comisaría Quinta.

La moto estaba en la casa de la pareja de uno de los sospechosos

Con el avance de la investigación, los agentes lograron determinar que la motocicleta que habría sido utilizada durante el asalto podía encontrarse en una vivienda vinculada a la pareja de uno de los acusados.

Con esa información, se solicitaron tres órdenes de registro domiciliario, que fueron autorizadas por la Justicia.

Durante los procedimientos, uno de los objetivos arrojó resultado positivo. En el lugar fue encontrada la motocicleta Keller 110 cc de color azul, señalada como el vehículo utilizado para la fuga tras el robo.

Además, los efectivos aprehendieron a Maira Soledad Bogado, de 27 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “allanamiento y robo calificado” y quedó bajo intervención de la UFIJ N° 5 del Departamento Judicial de La Plata, que tomó conocimiento del resultado del operativo y dispuso las medidas correspondientes.

Los investigadores continúan trabajando para establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados y determinar si los sospechosos estarían relacionados con otros robos cometidos bajo la misma modalidad en la ciudad.