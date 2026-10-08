Alvarito: nuevo revés para el acusado y seguirá preso

La Justicia volvió a rechazar un planteo de la defensa de Marcos Ariel García, el único imputado por la muerte de Rocío Alvarito, y confirmó que por el momento continuará cumpliendo prisión preventiva. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata declaró inadmisible el recurso de casación presentado contra la resolución que había rechazado la morigeración de su detención.

La decisión fue adoptada por la Sala III de la Cámara, integrada por los jueces Alejandro Villordo y Juan Alberto Benavides. Los magistrados consideraron que la Cámara ya había garantizado la doble instancia al confirmar el rechazo dispuesto originalmente por el Juzgado de Garantías, por lo que entendieron que el recurso de casación no resultaba admisible.

De esta manera, según pudo saber EL DIA por fuentes del caso, continúa vigente la decisión que había rechazado, “por el momento”, la posibilidad de que García accediera a una medida menos gravosa que la prisión preventiva.

García está imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con abandono de persona seguido de muerte, en el marco de la investigación por la muerte de Rocío, de 26 años, quien falleció después de caer desde un segundo piso de un edificio ubicado en diagonal 76 y 22, en La Loma.

La familia de la joven sostiene además que el caso debe ser investigado con perspectiva de género y reclama que se profundicen las hipótesis vinculadas a un posible femicidio.

El abogado Cristian Ariel González, quien representa al padre de Rocío junto con Gastón Jesser y Sebastián Iturria, había cuestionado anteriormente la posibilidad de una morigeración y advertido sobre los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Ahora, con la inadmisibilidad del recurso de casación, el imputado García enfrenta un nuevo revés en su intento por revertir el rechazo a la morigeración de la prisión preventiva.