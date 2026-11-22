Un joven fue víctima de un violento asalto en Los Hornos, cuando regresaba de un cumpleaños familiar y estaba por ingresar a su casa. Tres motocicletas lo habrían seguido durante varias cuadras y, al llegar a la puerta de su vivienda, dos delincuentes encapuchados lo interceptaron. Uno de ellos le exhibió un arma de fuego y lo amenazó con dispararle si no entregaba su vehículo.

Voceros indicaron que el hecho ocurrió alrededor de la 1.40 de la madrugada en la zona de 134, entre 66 y 67. Según consta en la denuncia radicada en la comisaría Tercera, la víctima advirtió a través de los espejos que varias motos circulaban detrás de él. Sin embargo, continuó hasta su domicilio y se detuvo para ingresar.

Fue entonces cuando aparecieron los asaltantes. “Dame la moto o te doy un tiro”, le habría dicho uno de ellos mientras le mostraba el arma. En medio de la intimidación, otro de los delincuentes se subió al rodado, que había quedado con las llaves colocadas, y escapó en dirección a 66 y 31.

El joven no resultó herido, aunque fue despojado de su vehículo en una secuencia que tuvo como principal amenaza la exhibición del arma de fuego. Los asaltantes actuaron con el rostro cubierto y, de acuerdo con el relato, al menos tres motocicletas habían participado del seguimiento previo.

Lo cierto es que el episodio vuelve a poner el foco en los robos de motos en Los Hornos y en la violencia con la que actúan algunos delincuentes, que utilizan armas de fuego para reducir a sus víctimas incluso cuando están llegando a sus propias casas.