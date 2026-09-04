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Amenazó a su vecino y efectuó un disparo al aire: secuestraron diferentes armas en La Plata

El procedimiento se realizó en un departamento de calle 50 entre 17 y 18. La denuncia había sido radicada luego de una discusión entre vecinos. La Policía encontró cinco armas de fuego y una importante cantidad de municiones.

Por Redacción

Una denuncia por una violenta amenaza entre vecinos derivó en un importante operativo policial en La Plata, donde efectivos secuestraron varias armas de fuego y más de 350 municiones durante un allanamiento realizado en un departamento de calle 50 entre 17 y 18.

La investigación se inició el pasado 25 de agosto, cuando un hombre denunció haber mantenido una discusión con un vecino con quien comparte un pasillo. Según relató ante la Policía, luego del enfrentamiento el acusado regresó al lugar, le apoyó un arma de fuego en el cuello, lo amenazó de muerte y efectuó un disparo al aire.

A partir de la denuncia, personal del Grupo Técnico Operativo de la comisaría Primera de La Plata realizó distintas tareas investigativas que permitieron identificar al presunto agresor y solicitar una orden de registro domiciliario y secuestro.

La medida fue autorizada por la Justicia y concretada este jueves en la vivienda señalada. Si bien no había moradores en el domicilio al momento del procedimiento, los efectivos encontraron un importante número de armas y municiones.

Qué encontraron durante el allanamiento

De acuerdo con el informe policial, fueron secuestradas cinco armas de fuego, entre ellas pistolas calibre .22, 9 milímetros y .40, un revólver calibre .32 y una escopeta calibre 12/70.

Además, los investigadores incautaron cientos de municiones de distintos calibres, incluyendo proyectiles calibre 12/70, .22, 9 mm, .40 y .32, además de vainas servidas.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia para ser sometido a las pericias correspondientes.

La causa fue iniciada bajo la carátula “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego” y quedó a cargo de la UFI N° 2 y el Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata.

Ahora, los investigadores buscan determinar la procedencia de las armas encontradas y avanzar en las actuaciones contra el hombre señalado en la denuncia.

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