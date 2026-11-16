Amplio operativo en Lanús por un nuevo escape de gas

Un equipo de Metrogas trabaja en el partido bonaerense de Lanús por la denuncia de un nuevo escape de gas.

El operativo se realiza en la calle Hipólito Yrigoyen al 4600, en Lanús, tras un llamado por parte de un vecino. Luego de la primera inspección detallaron que se trata de un caño de baja presión.

Se detalló que el procedimiento es a la altura de la estación Lanús del Tren Roca, aunque desde Trenes Argentinos comunicaron que no está interrumpida la circulación de la línea.

Conforme a la información aportada a la prensa, en el lugar hay un asistente, con un reclamista y un equipo de MetroGAS. Asimismo, trabajan en la zona denunciada personal de bomberos, defensa civil y del municipio.

Debido al peligro de explosión, se reforzó y amplió el trabajo en la zona, además de que se evacuó el lugar de forma preventiva. Defensa Civil colocó cinta de seguridad en los alrededores.

Cierre temporal de la Sucursal Remedios de Escalada del Banco Nación

El Banco Nación informa que, por los operativos por una nueva fuga de gas, la sucursal Remedios de Escalada permanecerá cerrada hasta próximo aviso.

Para garantizar la continuidad de los servicios, los clientes podrán dirigirse, en el horario habitual de 10 a 15hs, a las sedes de Banfield en avenida Alsina al 638, Lanús Este en Anatole France al 1961 y Lanús Oeste sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 4150.

Asimismo, se encuentran disponibles los canales digitales (App "BNA+" y Home Banking), la red de cajeros automáticos y el Centro de Atención Telefónica (0810-666-4444).