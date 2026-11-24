Un joven de 19 años fue víctima de un violento robo durante la medianoche en una vivienda ubicada en las calles 495 y 15 bis, en Gonnet.

Según denunció, se encontraba jugando a la PlayStation cuando entre cuatro y cinco delincuentes ingresaron por una ventana, lo amenazaron con un arma de fuego y lo llevaron hasta una habitación, donde le ataron las manos.

Los asaltantes revisaron la vivienda y escaparon con dos notebooks, un teléfono celular y varias prendas de vestir.

La víctima logró dar aviso y personal de seguridad acudió al lugar, donde se preservó la escena a la espera de los peritos de Policía Científica.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Decimotercera de La Plata y se procura establecer si las cámaras ubicadas en las inmediaciones registraron la llegada o la fuga de los delincuentes.

Demás está decir que los vecinos de la localidad están atemorizados ante tanta inseguridad y piden medidas urgentes.