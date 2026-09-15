Ante la inseguridad en La Plata, los clubes barriales pierden por goleada

El club Villa Lenci, ubicado en 21 y 78, en Altos de San Lorenzo, volvió a ser blanco de la delincuencia. Esta vez, los ladrones ingresaron al predio deportivo y, antes de llevarse distintos elementos de valor, cortaron los cables de la señal de wifi para impedir que las cámaras pudieran registrar lo ocurrido.

El robo generó bronca e indignación entre quienes sostienen diariamente la institución, especialmente por el esfuerzo que implica mantener en funcionamiento un club que recibe y contiene a cientos de chicos y jóvenes del barrio.

Según se pudo saber, los delincuentes se llevaron una desmalezadora, una carretilla, un trompito y otros elementos de valor que son utilizados para las tareas de mantenimiento y funcionamiento del predio.

El episodio volvió a poner sobre la mesa las dificultades que atraviesan las instituciones deportivas barriales, que muchas veces funcionan gracias al trabajo voluntario de dirigentes, colaboradores y familias. Cada elemento que se pierde no representa solamente un objeto material: implica dinero que debe volver a reunirse para reponerlo y recursos que dejan de destinarse a las actividades de los chicos.

En ese contexto, Joel Paz, presidente de Villa Lenci, manifestó su preocupación por lo ocurrido y por el impacto que este tipo de hechos genera en una una institución que realiza un importante trabajo de contención social.