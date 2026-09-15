Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Otro caso en Villa Lenci

Ante la inseguridad en La Plata, los clubes barriales pierden por goleada

Google Maps

Por Redacción

El club Villa Lenci, ubicado en 21 y 78, en Altos de San Lorenzo, volvió a ser blanco de la delincuencia. Esta vez, los ladrones ingresaron al predio deportivo y, antes de llevarse distintos elementos de valor, cortaron los cables de la señal de wifi para impedir que las cámaras pudieran registrar lo ocurrido.

El robo generó bronca e indignación entre quienes sostienen diariamente la institución, especialmente por el esfuerzo que implica mantener en funcionamiento un club que recibe y contiene a cientos de chicos y jóvenes del barrio.

Según se pudo saber, los delincuentes se llevaron una desmalezadora, una carretilla, un trompito y otros elementos de valor que son utilizados para las tareas de mantenimiento y funcionamiento del predio.

El episodio volvió a poner sobre la mesa las dificultades que atraviesan las instituciones deportivas barriales, que muchas veces funcionan gracias al trabajo voluntario de dirigentes, colaboradores y familias. Cada elemento que se pierde no representa solamente un objeto material: implica dinero que debe volver a reunirse para reponerlo y recursos que dejan de destinarse a las actividades de los chicos.

En ese contexto, Joel Paz, presidente de Villa Lenci, manifestó su preocupación por lo ocurrido y por el impacto que este tipo de hechos genera en una una institución que realiza un importante trabajo de contención social.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?