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24 horas de angustia

Apareció en City Bell el motociclista desaparecido

Por Redacción

Después de casi 24 horas de desesperación, el motociclista de 32 años que había desaparecido mientras trabajaba como chofer de una aplicación fue encontrado con vida ayer al mediodía en City Bell. Tras el hallazgo, sus familiares dieron a conocer un presunto episodio de privación ilegal de la libertad y extorsión que ahora deberá ser investigado por la Justicia.

Según el relato que allegados al hombre brindaron a EL DIA, el joven habría sido interceptado cuando trasladaba a una pasajera que, presuntamente, era seguida por personas que se hicieron pasar por policías. De acuerdo con esa versión, ambos habrían sido obligados a subir a una camioneta junto con la moto del trabajador.

Sus allegados indicaron que lograron ubicarlo a través de la aplicación de viajes, con ayuda de otros choferes que pudieron rastrear su cuenta. Tras ser hallado, el motociclista se presentó en una comisaría para denunciar lo ocurrido y recibir asistencia médica. La Justicia trabaja para esclarecer el caso.

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