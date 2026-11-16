Aprovecharon una casa vacía para un millonario saqueo en City Bell

Un nuevo robo domiciliario volvió a sacudir la Zona Norte de La Plata. Los delincuentes aprovecharon que una vivienda estaba circunstancialmente vacía, ingresaron por la parte trasera y revolvieron cuatro habitaciones para llevarse dinero, un arma de fuego y objetos de valor. El propietario tenía alarma, pero no estaba activada. Sospecha que utilizaron una escalera para acceder desde una propiedad lindera.

La inseguridad vuelve a dejar así una sensación cada vez más difícil de disimular: parece que ninguna precaución alcanza para evitar que los delincuentes entren a robar a cualquier casa. Alarmas, cámaras de seguridad, rejas, puertas reforzadas y hasta estrategias para no dejar las viviendas deshabitadas, forman parte de las medidas que adoptan las familias para intentar proteger lo que consiguieron con años de trabajo. Sin embargo, los hechos siguen ocurriendo.

Esta vez, la víctima fue un vecino de 24 entre 471 y 472, quien descubrió que habían ingresado a su domicilio durante la noche del viernes 13 de noviembre.

En el lapso de su ausencia, tuvieron tiempo suficiente para recorrer buena parte de la construcción, revolver las habitaciones y seleccionar distintos elementos de valor.

De acuerdo con la denuncia, el hombre se retiró de su domicilio alrededor de las 20, sin dejar moradores en el interior. Se dirigió a otra vivienda de la zona y regresó aproximadamente a las 23. Al llegar, observó que una puerta balcón de la planta baja estaba abierta. En un primer momento le llamó la atención porque no recordaba haberla dejado de esa manera, aunque no advirtió inmediatamente que había sido víctima de un robo.

Incluso permaneció unos minutos en el comedor, mientras comía algo, hasta que decidió subir a la planta alta. Allí se encontró con el verdadero escenario: las cuatro habitaciones estaban completamente revueltas. Los delincuentes habían ingresado al sector privado de la casa y revisado los distintos ambientes en busca de dinero y objetos de valor.

En el vestidor de su dormitorio detectó el faltante de una pistola semiautomática Bersa Thunder 380, que tenía un cargador colocado y otro guardado en su caja original. También se llevaron 50 municiones del mismo calibre.

Pero el botín no terminó allí. Los intrusos escaparon con 1.000 dólares, 2.400.000 pesos y un par de anteojos negros.

El propietario aclaró que esos eran los elementos que había podido identificar hasta el momento, debido al importante desorden que habían dejado los ladrones.

Ahora el análisis de las cámaras de seguridad del barrio pasarán a tener un rol clave en la pesquisa, que iniciaron efectivos de la comisaría 10ª, bajo directivas de la Unidad Fiscal Nº 9 de La Plata.