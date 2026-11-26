Un episodio de hurto registrado por una cámara de seguridad generó indignación en el centro de La Plata, luego de que un hombre se llevara una billetera que otro cliente había dejado olvidada sobre el mostrador de un comercio ubicado en calle 49 entre 6 y diagonal 80.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 14:51 en el sector de atención al público de un local de servicio técnico autorizado y electrodomésticos situado en pleno microcentro platense.

Según denunció la esposa del damnificado, su marido realizó un trámite en el comercio y se retiró sin advertir que había dejado sus pertenencias apoyadas sobre el mostrador. “Hace un rato mi marido se olvidó la billetera en un local y un hombre se la llevó”, relató la mujer a EL DIA tras difundir lo sucedido para intentar recuperar la documentación y el dinero.

Las imágenes internas del comercio muestran con claridad el momento en que otro cliente, vestido con chomba blanca, bermuda de jean y anteojos de sol sobre la cabeza, es atendido por una empleada del lugar. Mientras finaliza su gestión y guarda una caja blanca y un comprobante de papel sobre el mostrador, el hombre advierte la billetera negra que había quedado apoyada justo al lado de un exhibidor negro.

En cuestión de segundos, toma la billetera junto con sus pertenencias y se retira caminando del salón sin dar aviso al personal del local. “Se la olvidó en el mostrador y el hombre se la llevó”, remarcó la denunciante, quien aportó el registro fílmico con la esperanza de identificar al responsable o lograr que devuelva al menos los documentos personales.