Apuñalaron a dos jóvenes en Altos de San Lorenzo

Un violento episodio de inseguridad ocurrió durante la madrugada de ayer en 27 entre 82 y 83, donde dos hombres fueron atacados por un grupo de delincuentes que los interceptó cuando circulaban en una motocicleta. Las víctimas fueron amenazadas con un elemento punzante y terminaron con heridas de arma blanca.

Según la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 02.30. Milton Meneses Vallejos, de 29 años, viajaba en una Bajaj Rouser N250 junto a su primo, Jaime García, de 32, cuando fueron interceptados por dos sujetos que estaban parados en medio de la calle y tenían una barra con puntas.

Al detenerse, otros cinco hombres salieron de una vivienda con frente de ladrillo hueco y techo de chapa y comenzaron a agredirlos. En medio del ataque, Meneses recibió una puñalada en la palma de una mano, mientras que su primo fue herido en la zona de la cintura.

Los delincuentes se apoderaron del teléfono celular de García y también robaron la motocicleta. Según el relato, introdujeron el rodado en la vivienda, comenzaron a desarmarlo y posteriormente uno de los sospechosos se retiró del lugar conduciéndolo.

Los dos heridos fueron trasladados al Hospital Gutiérrez para recibir asistencia médica.

Un dato que llamó la atención de las víctimas fue que, después de la agresión, los atacantes llevaron la Bajaj Rouser hacia el interior de la propiedad, donde comenzaron a desarmarla.

Sin embargo, poco después uno de los hombres salió nuevamente a bordo del rodado, por lo que se investiga si la motocicleta fue utilizada para continuar con la actividad delictiva o trasladarla a otro lugar.

El episodio vuelve a poner en el centro de la escena la preocupación por la inseguridad en Altos de San Lorenzo, donde los robos violentos y los ataques a vecinos generan temor entre quienes circulan por sus calles, incluso durante la madrugada.

La modalidad también genera alarma: un grupo numeroso habría participado del ataque y utilizado una vivienda como parte de la maniobra para ocultar y desarmar la motocicleta robada. Mientras avanza la investigación, los vecinos vuelven a reclamar mayor presencia policial y respuestas concretas frente a una problemática que golpea cotidianamente a distintos sectores de la Ciudad.